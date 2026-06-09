Slušaj vest

Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski posetila je danas memorijalni kompleks Slobodište kod Kruševca i istakla da će ministarstvo opredeliti pet miliona dinara Zavodu za zaštitu spomenika u Kraljevu, koji je zadužen za brigu o ovom spomen-kompleksu.

Dodatnih pet miliona dinara, kako je rekla, opredeljeni su za obnovu amfiteatra u Slobodištu sa ciljem da se na ovom mestu ponovo izvode predstave.

"Sa strane su i dve humke za koje verujemo da treba prigodno da se obeleže ponovnim paljenjem večne vatre, i da to bude mesto ponovnog okupljanja ne samo Kruševljana, već svih onih koji slave slobodu, za radost živih i za poštovanje prema mrtvima", navela je Đurđević Stamenkovski.

Ona je istakla da je briga o ratnim memorijalima jedna od nadležnosti ministarstva i dodala da je Slobodište mesto koje je više od stratišta.

"To je mesto opomene za sve generacije koje dolaze, i uvereni smo da investicionim održavanjem, ulaganjem u ovaj spomen kompleks, mi podižemo svest o značaju samog ovog mesta", rekla je Đurđević Stamenkovski.

Ona je dodala da se time ujedno šalje poruka da memorijalni kompleks nije mesto za razonodu niti neprimereno ponašanje, već mesto poštovanja.

"Na ovoj zemlji, zemlji stradanja, zemlji mrtvih, mi smo izgradili parče zemlje koje je nazvano dolinom živih. Jer, suština u našoj pobedi jeste da se ovde život nastavlja i da postoje generacije koje će voditi računa o odnosu prema svojim precima", poručila je ministarka.

Ona je navela da je na Slobodištu istaknuto 754 imena, pretežno Kruševljana, koji su stradali samo zbog toga što su smatrali da njihov grad i njihova zemlja treba da budu slobodni, boreći se protiv okupatora.

"Duboko verujem da oni nisu stradali ni zbog kakvih ideologija, već zbog toga što su želeli da budu slobodni ljudi. I zbog toga mi danas ne želimo da naše žrtve delimo na ideološke boje, jer smatramo da smo kao narod blagosloveni time što smo u našoj prošlosti imali dva antifašistička pokreta", dodala je Đurđević Stamenkovski.

Direktor Narodnog muzeja u Kruševcu Nikola Pantelić je rekao da je potpisan ugovor o prvoj fazi rekonstrukcije amfiteatra Doma Slobodište, sa namerom da se u narednim godinama ovom divnom mestu vrati stari sjaj i stara namena - izvođenje dramskih predstava.