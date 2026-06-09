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Nj.K.V. Princeza Katarina dobila je Globalnu humanitarnu nagradu za svoju posvećenost dobrotvornom radu i neumorne napore da poboljša živote ugroženih kateorija ljudi širom Srbije i sveta, koju joj je dodelila organizacija "Jedan svet, jedna porodica" na svečanosti održanoj u carskoj palati Hofburg u Beču, 8. juna 2026. godine.

Nj.K.V. Prestolonaslednik Aleksandar i Nj.K.V. Princeza Vesna takođe su bili prisutni na događajima održanim u austrijskoj prestonici u okviru festivala „Jedan svet, jedna porodica“. Prvog dana održana je ceremonija dodele nagrada, na kojoj su odate počasti institucijama, fondacijama i pojedincima čiji rad doprinosi pozitivnim društvenim promenama i humanitarnom napretku. Veče je okupilo pojedince i organizacije koji su posvetili svoje živote i resurse službi onima kojima je pomoć potrebna. Nagrade se dodeljuju u različitim oblastima, uključujući zdravstvenu zaštitu, obrazovanje, ishranu, socijalnu zaštitu, umetnost i kulturu.

"Naš rad je uvek bio vođen uverenjem da patnja ne poznaje granice, tako da mi i pomažemo svima, bez obzira na njihovu etničku pripadnost ili veroispovest. Svako ljudsko biće zaslužuje brigu, nadu, ljubav, dostojanstvo, jednake šanse, razumevanje i saosećanje. Uz pomoć divnih ljudi koji pomažu rad organizacije „Lajflajn“, podržali smo bolnice neophodnom medicinskom opremom, omogućili operacije koje spasavaju živote dece, doneli opremu školama i domovima za decu, ali najvažnije – pokazali smo onima kojima je pomoć potrebna da nisu sami. Da postoji neko ko ih voli i brine o njima.

1/14 Vidi galeriju "Naš rad je uvek bio vođen uverenjem da patnja ne poznaje granice" Foto: One World One Family Event Management Department, India

Kako je ovo veče posvećeno nagradama, moram da napomenem da je najveće priznanje koje neko može da dobije saznanje da smo napravili pozitivnu promenu, da smo nečiji život učinili boljim. To je nešto što vam daje energiju i inspiraciju da nastavite svoj put. Toplina, poverenje i poštovanje koje sam dobila od naroda Srbije jačaju moju posvećenost da nastavim svoju misiju. Ali najviše od svega, to je bila ljubav koju sam dobila od njih, jer bez ljubavi nemamo ništa. Zato mi je misija organizacije „Jedan svet, jedna porodica“ tako bliska srcu. Njena posvećenost služenju svim ljudima bez diskriminacije – viđenju sveta kao jedne porodice – odražava samu viziju koja je vodila moj rad i rad svih ljudi koji su me podržavali od njenog početka. Duboko sam dirnuta obimom rada organizacije i humanitarnim inicijativama njenog osnivača, kao i iskrenošću kojom oni okupljaju ljude iz raznih naroda i kultura", rekla je Nj.K.V. Princeza Katarina u svom govoru.

Princeza Katarina je takođe bila član međunarodnog žirija zaduženog za izbor ostalih dobitnika nagrada. Pošto položaj Kraljevske porodice zahteva da se održi duh neutralnosti i nepristrasnosti, uzdržavanjem od procenjivanja humanitarnih i dobrotvornih poduhvata, Njeno Kraljevsko Visočanstvo je svim nominovanima podjednako dodelila najvišu ocenu, kao gest jedinstvenog priznanja i zahvalnosti za izuzetan rad koji je svako od njih obavio.

Njihova Kraljevska Visočanstva su ovom prilikom bila u pratnji profesora dr Afksendijasa Kalangosa, svetski priznatog i uvaženog stručnjaka iz oblasti kardiohirurgije i dugogodišnjeg prijatelja Kraljevske porodice Srbije.

Osnovana od strane Šri Madhusudana Saija, Misija „Jedan svet jedna porodica“ je međunarodna humanitarna inicijativa vođena principom „Voli sve, služi svima“. Kroz brojne projekte i partnerske organizacije, Misija podržava besplatne programe zdravstvene zaštite, obrazovanja i ishrane za zajednice koje nemaju pristup osnovnim potrebama, istovremeno promovišući saosećanje, službu i globalnu solidarnost. Aktivnosti organizacije inspirisane su konceptom da čovečanstvo čini jednu globalnu porodicu ujedinjenu kroz brigu o drugima i nesebično služenje. Sa fokusom na inovativne, inkluzivne i modele službe koji se mogu primenjivati višestruko, Misija ima za cilj da vrati dostojanstvo, nadu i potencijal milionima života. Prevazilaženjem barijera geografije, rase i ekonomskog statusa, stvara održivi uticaj i podstiče globalnu zajednicu saosećanja i brige.