Ministri Gašić i Hasanov položili vence na Tašmajdanu: Odana počast Alijevu, Paviću i deci žrtvama NATO agresije (FOTO)
Ministar odbrane Bratislav Gašić i ministar odbrane Republike Azerbejdžan general-pukovnik Zakir Hasanov položili su danas vence na spomen-obeležja u parku Tašmajdan u Beogradu, u okviru zvanične posete azerbejdžanske delegacije Republici Srbiji.
Tom prilikom dvojica ministara položili su vence kod spomenika nekadašnjem predsedniku Azerbejdžana Hejdaru Alijevu.
Nakon toga, ministri Gašić i Hasanov položili su vence kod spomenika istaknutom srpskom književniku Miloradu Paviću, a potom i cveće kod Spomenika deci žrtvama NATO agresije u parku Tašmajdan.
Polaganjem venaca i odavanjem pošte na spomen-obeležjima, potvrđeni su prijateljski odnosi Srbije i Azerbejdžana, kao i negovanje kulture sećanja i poštovanja istorijskog nasleđa dveju zemalja.
U okviru zvanične posete, tokom sutrašnjeg dana, biće priređen svečani doček i sastanak delegacija ministarstava odbrane Srbije i Azerbejdžana.
Kurir.rs