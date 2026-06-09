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Ministar odbrane Bratislav Gašić i ministar odbrane Republike Azerbejdžan general-pukovnik Zakir Hasanov položili su danas vence na spomen-obeležja u parku Tašmajdan u Beogradu, u okviru zvanične posete azerbejdžanske delegacije Republici Srbiji.

Tom prilikom dvojica ministara položili su vence kod spomenika nekadašnjem predsedniku Azerbejdžana Hejdaru Alijevu.

Nakon toga, ministri Gašić i Hasanov položili su vence kod spomenika istaknutom srpskom književniku Miloradu Paviću, a potom i cveće kod Spomenika deci žrtvama NATO agresije u parku Tašmajdan.

1/6 Vidi galeriju Ministar Gašić i ministar Hasanov položili vence na spomen-obeležja u Beogradu Foto: Nikola Mladenovic/nikola@pjermedia.com

Polaganjem venaca i odavanjem pošte na spomen-obeležjima, potvrđeni su prijateljski odnosi Srbije i Azerbejdžana, kao i negovanje kulture sećanja i poštovanja istorijskog nasleđa dveju zemalja.

U okviru zvanične posete, tokom sutrašnjeg dana, biće priređen svečani doček i sastanak delegacija ministarstava odbrane Srbije i Azerbejdžana.