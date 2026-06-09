MUP Srbije
RUŠEVINE SU BILE SIMULACIJA, SPREMNOST NIJE! Sati zahtevne obuke: Iza svake uspešne akcije spasavanja stoji trening koji se ne vidi (FOTO)
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Ruševine su bile simulacija. Spremnost nije!
Psi tragači, dronovi, spasilački timovi i sati zahtevne obuke - sve sa jednim ciljem: da, u trenutku kada je najteže, budu spremni da pronađu, pomognu i spasu.
Iza svake uspešne akcije spasavanja stoji trening koji se ne vidi.
Specijalizovane jedinice civilne zaštite za spasavanje iz ruševina Uprave za vanredne situacije u Beogradu svakodnevno unapređuju svoje veštine kako bi bile spremne da odgovore na najzahtevnije zadatke.
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