Slušaj vest

Ruševine su bile simulacija. Spremnost nije!

Psi tragači, dronovi, spasilački timovi i sati zahtevne obuke - sve sa jednim ciljem: da, u trenutku kada je najteže, budu spremni da pronađu, pomognu i spasu.

Iza svake uspešne akcije spasavanja stoji trening koji se ne vidi.

Specijalizovane jedinice civilne zaštite za spasavanje iz ruševina Uprave za vanredne situacije u Beogradu svakodnevno unapređuju svoje veštine kako bi bile spremne da odgovore na najzahtevnije zadatke.

Ne propustiteDruštvoPolicajci posetili mališane u Prihvatilištu za decu Zvezdara - uručili im poklone i izmamili osmehe: "Briga o deci je zajednička odgovornost svih nas"
Screenshot 2026-06-03 175612.jpg
DruštvoPukovnik policije Dejan Frković postavljen za načelnika PU u Šapcu
Screenshot 2026-02-08 125735.jpg
DruštvoMajor Marko Vujanović novi načelnik Policijske uprave u Smederevu: Ima bogato iskustvo, ovo je njegova biografija
mup-srbije.jpg
DruštvoRešenjem direktora policije: Za načelnika Policijske uprave u Užicu postavljen major Dragoljub Simić
MUP Srbije.jpg