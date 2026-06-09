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Njihova Kraljevska Visočanstva princ-naslednik Filip i princeza Danica Karađorđević boraviće od 19. do 24. juna u zvaničnoj poseti srpskoj zajednici u Čikagu, gde će zajedno sa svojom decom, princem Stefanom i princezom Marijom, učestvovati u nizu duhovnih, kulturnih i dobrotvornih događaja.

Reč je o prvom zvaničnom predstavljanju princa-naslednika Filipa i njegove porodice srpskoj zajednici u Sjedinjenim Američkim Državama u svojstvu Njihovih Kraljevskih Visočanstava, čime se nastavlja višedecenijska tradicija bliskih odnosa Kraljevskog doma Karađorđević i srpskog naroda u rasejanju.

Poseta će biti posvećena jačanju veza između matice i dijaspore, očuvanju srpskog jezika, kulture, pravoslavne vere i nacionalnog identiteta, kao i podršci mladim generacijama Srba koje žive van granica Srbije.

Kraljevska večera kao početak posete

Program će početi 19. juna tradicionalnom „Kraljevskom večerom“ u svečanoj sali Crkve Svetog Nikole u mestu Lajons, gde će se okupiti predstavnici srpske zajednice iz Čikaga i okoline.

Ovo dobrotvorno i svečano okupljanje pružiće priliku za neposredan susret sa članovima Kraljevske porodice, kao i razgovor o budućim projektima od značaja za srpski narod u rasejanju.

Vidovdan u znaku jedinstva srpskog naroda

Centralni događaj posete biće obeležavanje Vidovdana 21. juna u Sabornoj crkvi Vaskrsenja Hristovog u Čikagu.

Svečanu arhijerejsku liturgiju služiće arhiepiskop novogračaničko-čikaški i mitropolit srednjezapadnoamerički Longin, uz sasluženje sveštenstva Sabornog hrama.

Nakon liturgije biće priređen svečani ručak i tradicionalni Vidovdanski program, posvećen očuvanju istorijskog pamćenja, duhovnog nasleđa i nacionalnog identiteta srpskog naroda.

Organizatori ističu da Vidovdan i danas ostaje simbol slobode, žrtve, časti i odgovornosti prema budućim pokolenjima, vrednosti koje povezuju Srbe širom sveta.

Odavanje počasti kralju Petru II

Istog dana, članovi Kraljevske porodice posetiće manastir Svetog Save u Libertivilu, gde će prisustvovati Večnom pomenu blaženopočivšem kralju Petru II Karađorđeviću.

Nakon pomena, princ-naslednik Filip položiće venac na grob svog dede, poslednjeg vladajućeg srpskog kralja.

Ovim činom biće odata počast ličnosti koja zauzima posebno mesto u istoriji Srbije i kolektivnom pamćenju srpskog naroda.

Predstavljanje velikog projekta za srpsku decu širom sveta

Posebnu pažnju privlačiće susret sa predstavnicima srpske zajednice, zakazan za 22. jun u restoranu „Ambar“, gde će biti predstavljen novi humanitarno-obrazovni projekat „Serbian Camp“.

Reč je o inicijativi koja se realizuje pod pokroviteljstvom princa-naslednika Filipa i princeze Danice, a čiji je početak planiran za 2027. godinu.

Projekat će okupljati decu iz Srbije, Republike Srpske, Crne Gore, Hrvatske i srpskog rasejanja širom sveta, sa ciljem očuvanja srpskog jezika, kulture i tradicije, ali i stvaranja trajnih prijateljstava među mladim generacijama.

Tokom boravka u Čikagu, Njihova Kraljevska Visočanstva posetiće i letnji kamp Saborne crkve, kao i Akademiju Svetog Save, jedinstvenu srpsku pravoslavnu osnovnu školu u ovom delu Sjedinjenih Američkih Država, koju pohađa više od 200 učenika.

"Princezino veče" kao završnica posete

Poslednjeg dana posete, 23. juna, u mestu Bur Ridž biće održano „Princezino veče“, poseban događaj posvećen damama.

Tom prilikom princeza Danica održaće predavanje pod nazivom „Savremena žena između tradicije i budućnosti“, nakon čega će uslediti koktel i druženje sa gostima.

Jačanje veza sa rasejanjem

Iz Kraljevskog doma poručuju da se raduju susretu sa srpskom zajednicom u Čikagu i zahvaljuju svima koji već decenijama čuvaju srpsko ime, pravoslavnu veru i ljubav prema otadžbini.

Poseta Čikagu ocenjuje se kao važan korak u daljem učvršćivanju odnosa između Kraljevskog doma Karađorđević i srpskog naroda u rasejanju, sa posebnim naglaskom na očuvanje nacionalnog identiteta i povezivanje mladih generacija Srba širom sveta.