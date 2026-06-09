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Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski obišla je danas sedmočlano domaćinstvo Bratislava Obradovića u Jasiki, u Kruševcu, i poručila da će njeno ministarstvo narednih meseci sprovoditi niz aktivnosti pod nazivom "Među svojima".

Ministarka je rekla da su danas u dvorište domaćina u Jasiki pozvali meštane, predstavnike udruženja koji zastupaju roditelje, decu, osobe sa invaliditetom, korisnike socijalne zaštite i njenih različitih vidova, boračka udruženja, predstavnike lokalnih samouprava, mesne zajednice.

"Želimo da upravo ovde, bez barijera, van institucija, van kancelarija, van zatvorenih prostora, razgovaramo sa ljudima. I danas ovde nisam kao ministar ili neko ko se bavi politikom kako bih držala govore, već sam ovde da njih čujem. I verujem daćemo upravo ovakvim aktivnostima mnogo naučiti o potrebama naših građana i da je ovo prilika da u ovakvim formatima, u ovakvim konceptima, i oni budu slobodniji da iznesu svoje probleme, da postave određena pitanja, da se informišu o određenim pravima", rekla je Đurđević Stamenkovski.

00:31 Među svojima u Kruševcu Izvor: Instagram

Dodala je da smatra da su Srbiju očuvali takvi ambijenti, otvorenost srca, gostoprimstvo, naša dvorišta i naša domaćinstva.

Navela je da u niz aktivnosti pod nazivom ''Među svojima'' kreću iz Kruševca, ali da im je namera da narednih meseci održe najmanje 50 ovakvih okupljanja.

"Do kraja nedelje obićićemo i dvorišta i domaćinstva u Kragujevcu, zatim u Sremu, u Inđiji, Sremskoj Mitrovici, pa one tamo naredne nedelje u Kolubarskom okrugu. Svaka kuća zaslužuje poštovanje i pažnju institucija. Među svojima je pristup, dakle to nije kampanja, to je pristup institucije ka ljudima, da budemo bliži našem narodu, da ih čujemo, da ih bolje razumemo, da izađemo na teren, da napustimo svoje kabinete, svoje kancelarije i da budemo ovde gde se dešava život", istakla je ministarka.

Kako je rekla, za Srbiju je najveće blago opstanak upravo takvih domaćinstava, takvih kuća, sela, i gradova i čitavih okruga zato što je tu sav naš potencijal i identitetski i ekonomski i privredni.

00:10 Među svojima u Jasiki Izvor: Instagram

"Danas smo posetili i lica kojima smo uručili subvencije za samozapošljavanje u okviru programa "Garancija za mlade", jer nema većeg blaga za jedan grad nego da mladi ljudi ovde ostanu, rade, privređuju, zasnivaju svoje porodice. Tako daćemo danas i ovde prisutnima predstaviti naše programe za zapošljavanje, subvencije za samozapošljavanje, za različite podsticaje, i uverena sam da je "Među svojima" jedno osveženje kada je u pitanju pristup institucijama", rekla je Đurđević Stamenkovski.

Kako je rekla, žele da budu blizu građanima, da im budu dostupni i da, kako je rekla, razbiju famu da su institucije od naroda otrgnute.

Pre obilaska domaćinstva Bratislava Obradovića u Jasiki, Đurđević Stamenkovski je otvorila šahovski turnir za osobe sa invaliditetom, koje je organizovao Savez distrofičara Srbije OSI.

Ministarka je rekla da joj je veliko zadovoljstvo što je na otvaranju tog turnira i da to dokazuje da Savez distrofičara održava kontinuitet dobrih starih aktivnosti, pošto je to već 50. takmičenje koje organizuju.