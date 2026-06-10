Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski otvorila je danas u Kruševcu 50. Republičko šahovsko prvenstvo Saveza distrofičara Srbije.
Društvo
"SAMO ONAJ KO SE PREDA - TAJ GUBI! VI SE NISTE PREDALI, I ZATO STE POBEDNICI" Ministarka Stamenkovski u Kruševcu otvorila šahovsko prvenstvo Saveza distrofičara
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- Ovaj veliki jubilej svedoči o snazi, istrajnosti i zajedništvu ljudi koji već pola veka čuvaju tradiciju ovog takmičenja. Šah nas uči strpljenju, mudrosti, poštovanju i odgovornosti. Ali najvažnija lekcija je da pobednik nije samo onaj ko pobedi na tabli, već onaj ko nikada ne odustane - naglasila je ona.
Dodaje da je ponosna što Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja nastavlja da bude pouzdan partner Savezu distrofičara Srbije i svim osobama sa invaliditetom.
- Samo onaj ko se preda – taj gubi. Vi se niste predali i zato ste pobednici - zaključila je ministarka Milica Đurđević Stamenkovski.
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