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- Ovaj veliki jubilej svedoči o snazi, istrajnosti i zajedništvu ljudi koji već pola veka čuvaju tradiciju ovog takmičenja. Šah nas uči strpljenju, mudrosti, poštovanju i odgovornosti. Ali najvažnija lekcija je da pobednik nije samo onaj ko pobedi na tabli, već onaj ko nikada ne odustane - naglasila je ona.

Dodaje da je ponosna što Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja nastavlja da bude pouzdan partner Savezu distrofičara Srbije i svim osobama sa invaliditetom.