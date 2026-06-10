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Prosečna radna nedelja zaposlenih sa punim i nepunim radnim vremenom u Evropskoj uniji tokom 2025. godine iznosila je 35,9 sati, pokazuju podaci Evrostata. Aleksandar Radojević iz Saveza samostalnih sindikata Srbije izjavio je da više nije pitanje da li će, već kada će radno vreme biti skraćeno i u našoj zemlji. Andreja Brkić iz Unije poslodavaca ističe da i poslodavci žele kvalitetnije i produktivnije radnike, što ne znači nužno i duže radno vreme.

Kraća radna nedelja san je mnogih, a kako se bliži penzija, nestrpljenje raste. Slovenci stariji od 58 godina ili oni sa više od 35 godina radnog staža od 1. januara žive taj san, jer mogu da biraju između šestočasovnog radnog dana, slobodnog petka ili produženog vikenda.

U mnogim evropskim zemljama, poput Nemačke, Velike Britanije, Portugalije, Islanda, Švedske, Francuske, Španije i Poljske, postoji tendencija da se dodatno skrati vreme provedeno na poslu. Kakva je situacija u Srbiji i da li se razmišlja o skraćivanju radnog vremena.

Ogromni benefiti

Aleksandar Radojević iz Saveza samostalnih sindikata Srbije, gostujući u Jutarnjem programu RTS-a, rekao je da su efikasnost, rentabilnost, produktivnost i ekonomičnost poslovanja značajno porasle uvođenjem osmočasovnog radnog vremena, koje traje već više od sto godina.

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"Živimo u novoj eri veštačke inteligencije. Neverovatno je da ne dođe do skraćivanja radnog vremena, jer za tim više nema potrebe. Benefiti su ogromni, kako za pojedinca, tako i za preduzeće", smatra Radojević.

Prema njegovim rečima, ljudi ne treba samo da rade, već i da žive – da više vremena provode sa porodicom i decom. Istovremeno, manje se zagađuje životna sredina, a brojne analize potvrđuju takve efekte.

"Iskustva kompanija čiji zaposleni rade četiri dana nedeljno su fenomenalna. Posle tri slobodna dana ljudi su odmorniji i zadovoljniji, a već samo ta dva faktora dovode do veće produktivnosti", ističe Radojević.

Naglašava i da više nije pitanje da li će radno vreme biti skraćeno, već kada će se to dogoditi, jer je Evropa već krenula tim putem.

Produktivnost kao cilj

Andreja Brkić iz Unije poslodavaca kaže da cilj četvorodnevne radne nedelje nije da se u kraćem roku radi više, već da zaposleni stvaraju veću vrednost, imaju bolje uslove rada i kvalitetniji život.

Andreja Brkić Foto: RTS Prinscreen

"U Srbiji je potrebno povećati produktivnost kroz ulaganja u tehnologiju, digitalizaciju procesa, unapređenje organizacije rada i razvoj veština zaposlenih. Do toga se dolazi kada su radnici zadovoljniji, kada postoji kvalitetniji menadžment, bolja organizacija i veći stepen automatizacije rada", kaže Brkić.

Prema njegovim rečima, ni poslodavcima ne odgovara da radnici predugo rade, jer tada postaju umorni i demotivisani. Podseća da je pre dve decenije glavni problem bio pronaći posao, dok je danas izazov pronaći kvalitetnog radnika.

"Cilj nije manje rada, već veća produktivnost. Poslodavci ne žele da radnici provode više vremena na poslu, već da budu efikasniji i zadovoljniji. Danas više nije problem naći posao, već pronaći kvalitetnog radnika. Produktivnost je sada pitanje tehnologije, organizacije rada i investicija", zaključuje Brkić.