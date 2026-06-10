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Saobraćaj u Srbiji odvija se uz pogodne uslove za vožnju, dok zadržavanja na graničnim prelazima ima kamione i šlepere, saopštio je jutros Auto-moto Savez Srbije (AMSS).

Vozačima se savetuje dodatni oprez na deonicama gde dođe do nagle promene vremenskih uslova i smanjene vidljivosti.

Zadržavanja nema na naplatnim stanicama i na graničnim prelazima za putnička vozila ali ih ima za kamione i šlepere.

Teretna vozila na prelazima Batrovci, Šid i Horgoš na izlazu iz zemlje čekaju po četiri sata, dok na prelazima Bezdan, Kelebina i Gradina čekaju po dva sata, navodi se u saopštenju AMSS-a.

Kurir.rs

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