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Mali maturanti sitno broje do upisa u srednje škole i do suočavanja sa svojom prvom velikom životnom raskrsnicom. Ova odluka odavno nije samo biranje klupe u kojoj će sedeti naredne tri ili četiri godine, već strateški korak koji im može odrediti dalji profesionalni put.

Trendovi na tržištu rada se menjaju brže nego ikada, a interesovanje za zanate raste. Gimnazije sve češće ostaju bez većeg priliva đaka, dok se za zanate traži mesto više.

Nakon prošlogodišnjeg testa male mature Ministarstvo prosvete je objavilo da je u četvorogodišnje obrazovne profile upisano ukupno 48.324 učenika, od čega u gimnazije 15.124, dok je u trogodišnje obrazovne profile upisano 9.304 učenika.

Prema rečima predsednika Foruma srednjih stručnih škola Milorada Antića interesovanje za gimnazije je najveće u velikim centrima poput Beograda, Novog Sada, Niša i Kragujevca.

- Kada je reč o drugim delovima Srbije, kao što su Jagodina, Paraćin, Bor i Knjaževac na prvom mestu su medicinske škole, dok gimnazije ostaju poluprazne. Vlada ogromno interesovanje za profile kao što su farmaceutski, medicinski i zubni tehničar. Ovi smerovi su dominantni, a nakon njih slede IT sektor u elektrotehničkim školama, kao i ugostiteljstvo i turizam. Veliki broj đaka konkuriše za ove profile jer se nakon njih brzo dolazi do posla, pa tek posle svih njih na red dolaze gimnazije - istakao je Milorad Antić.

Milorad Antić
Milorad Antić Foto: Kurir Televizija, Shutterstock

Najpopularnija srednja stručna škola

Poslednjih godina primetan je porast interesovanja za zanimanja u vazduhoplovstvu, a razlog je nedostatak pilota, kontrolora letenja i stručnog tehničkog kadra širom Evrope, kao i konkurentna plata.

Stoga i ne čudi što je Vazduhoplovna akademija u Beogradu jedna od najtraženijih srednjih stručnih i visokih škola u Srbiji i regionu.

- Ubedljivo najpopularnija škola u Srbiji je Vazduhoplovna akademija. Tamo za smer tehničara vazdušnog saobraćaja konkuriše i po sedam đaka na jedno mesto, pa čak i više, tako da su sva mesta uvek popunjena. Razlozi za to leže u dualnom obrazovanju, kvalitetnoj praktičnoj nastavi, dobrim sredstvima za rad i odličnoj obuci. Nakon školovanja, ovi učenici mogu da imaju platu i preko 5.000 evra. Njihova diploma je priznata u Evropi, Africi i Aziji, i to je ono što najviše privlači mlade - naveo je Antić.

Sve veće interesovanje za zanate

Tržište rada u Srbiji i inostranstvu diktira nove trendove, a zanatlije nikada nisu bile cenjenije.

Prema rečima našeg sagovornika, zarade i siguran posao potpuno su promenili svest mladih kada je reč o izboru škole.

"Glavni razlozi za ovako veliko interesovanje učenika za zanate jesu brz dolazak do posla, visoke plate, ali i kvalitetna praktična nastava kod poslodavaca gde đaci nauče mnogo više nego u teoriji. Deca žele da savladaju zanat, da se što pre ostvare i zarade svoj dinar. Zahvaljujući tome, oni već sa dvadeset godina mogu sebi da priušte automobil, letovanja, pa čak i da podignu stambeni kredit. Oni koji završe zanat danas imaju sve prednosti na tržištu – zanati više nisu ono što su nekada bili, puko preživljavanje - zaključuje Antić.

mala matura, zbirke zadataka
Foto: Kurir

Devet zanata za koje vlada najveće interesovanje:

  • Električar
  • Kuvar
  • Maser
  • Frizer
  • Vodoinstalater
  • Moler
  • Automehaničar
  • Autoelektričar
  • Vozač

Prednosti dualnog obrazovanja

Dualno obrazovanje je model srednjeg i visokog stručnog obrazovanja gde se teorijska nastava izvodi u školi, dok učenici istovremeno uče kroz praktičan rad u kompanijama.

Ovaj sistem omogućava učenicima sticanje radnog iskustva i lakše zaposlenje odmah nakon završetka školovanja.

Kako funkcioniše: Učenici redovno pohađaju školu, a deo nedelje provode na plaćenoj praksi kod poslodavca, gde rade uz podršku licenciranih mentora.

Prednosti:

  • Sticanje realnih radnih veština pre završetka škole
  • Novčana naknada tokom učenja kroz rad
  • Veća mogućnost za brže zaposlenje

Uključivanje poslodavaca: Kompanije koje žele da učestvuju prolaze kroz proces akreditacije i mogu da podnesu izjavu o spremnosti preko portala PKS Dualno obrazovanje.

Naknada za deficitarna zanimanja

deficitarna zanimanja i novac
Foto: Shuttrestock, Ilustracija

Učenici u Srbiji koji upišu srednje škole po dualnom modelu i opredele se za deficitarne profile ostvaruju pravo na dodatnu državnu stipendiju u iznosu od 5.000 dinara mesečno.

Ova finansijska podrška se isplaćuje tokom 9 meseci u godini (traje celo školovanje), a novac stiže na namenski račun u Poštanskoj štedionici.

Spisak najtraženijih deficitarnih zanimanja uključuje:

  • Ugostiteljstvo: Kuvari, pekari, poslastičari, mesari.
  • Mašinstvo i obrada: Zavarivači, operateri mašinske obrade rezanjem, auto-električari, mehaničari motornih vozila.
  • Građevina: Stolari, polagači obloga, operateri osnovnih građevinskih radova.
  • Ostalo: Industrijski i modni krojači, obućari, izrađivači hemijskih proizvoda.

Kurir.rs/ Mondo

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