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Komemoracija Jovanoviću biće održana u kasarni u Ribnici, nakon čega će posmrtni ostaci biti prebačeni do porodične kuće, gde će u 11.30 biti služeno opelo. Sahrana je zakazana za 13 časova na groblju u Kovačima.

Da je Jovanović bio pobožan, skroman i porodični čovek potvrđuje i video-snimak koji je objavio kraljevački "portal krug" kada ga je 2024. godine usnimio na plivanju za bogojavljenski Časni krst.

Foto: Instagram/unifil_official

- Peti put plivam, osećaj je neverovatan, danas je svaka voda sveta! Nema nikakve bojazni, tu smo da poržavamo tradiciju i prave vrednosti - kazao je hrabri Jovanović od koga se danas opraštaju porodica, prijatelji, saborci, učesnici plivanja i mnogi Kraljevčani - sa tugom, poštovanjem i ponosom.

- Najveća praznina ostaje u njegovom domu. A sve dobro što je Milovan bio, ostaje u sećanju onih koji su ga voleli.

Podsetimo, Jovanović je teško ranjen 4. juna kada je projektil pogodio bazu Ujedinjenih nacija u kojoj su bili smešteni pripadnici mirovnih snaga, među njima i deo srpskog kontingenta. Nakon ukazane prve pomoći unutar baze, helikopterom je prevezen u Univerzitetsku bolnicu u Bejrutu, gde je podlegao povredama.

U granatiranju baze ranjena su još dvojica pripadnika mirovnih snaga, iz Španije i El Salvadora.

Od Jovanovića su se pre dva dana u Bejrutu oprostili pripadnici mirovne misije UN, a njegovi posmrtni ostaci dopremljeni su juče ujutru avionom na beogradski aerodrom.

Jovanović je u Vojsci Srbije bio od 2011. godine. U mirovnu misiju u Libanu upućen je u januaru ove godine na šestomesečni angažman, a povratak u Srbiju bio je planiran za nešto više od mesec dana, piše RTS.