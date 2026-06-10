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Stariji vodnik Vojske Srbije Milovan Jovanović (36), koji je preminuo od posledica ranjavanja u napadu na bazu Ujedinjenih nacija na jugu Libana, uz najviše vojne počasti biće sahranjen danas u Kraljevu, u kom je proglašen Dan žalosti.

Komemoracija Jovanoviću biće održana u kasarni u Ribnici, nakon čega će posmrtni ostaci biti prebačeni do porodične kuće, gde će u 11.30 biti služeno opelo. Sahrana je zakazana za 13 časova na groblju u Kovačima.

Da je Jovanović bio pobožan, skroman i porodični čovek potvrđuje i video-snimak koji je objavio kraljevački "portal krug" kada ga je 2024. godine usnimio na plivanju za bogojavljenski Časni krst.

UNIFIL paid tribute to Staff Sergeant Milovan Jovanović of Serbia, who died after being critical.jpg
Foto: Instagram/unifil_official

- Peti put plivam, osećaj je neverovatan, danas je svaka voda sveta! Nema nikakve bojazni, tu smo da poržavamo tradiciju i prave vrednosti - kazao je hrabri Jovanović od koga se danas opraštaju porodica, prijatelji, saborci, učesnici plivanja i mnogi Kraljevčani - sa tugom, poštovanjem i ponosom. 

- Najveća praznina ostaje u njegovom domu. A sve dobro što je Milovan bio, ostaje u sećanju onih koji su ga voleli.

Podsetimo, Jovanović je teško ranjen 4. juna kada je projektil pogodio bazu Ujedinjenih nacija u kojoj su bili smešteni pripadnici mirovnih snaga, među njima i deo srpskog kontingenta. Nakon ukazane prve pomoći unutar baze, helikopterom je prevezen u Univerzitetsku bolnicu u Bejrutu, gde je podlegao povredama.

U granatiranju baze ranjena su još dvojica pripadnika mirovnih snaga, iz Španije i El Salvadora.

Od Jovanovića su se pre dva dana u Bejrutu oprostili pripadnici mirovne misije UN, a njegovi posmrtni ostaci dopremljeni su juče ujutru avionom na beogradski aerodrom.

Jovanović je u Vojsci Srbije bio od 2011. godine. U mirovnu misiju u Libanu upućen je u januaru ove godine na šestomesečni angažman, a povratak u Srbiju bio je planiran za nešto više od mesec dana, piše RTS.

Iza sebe je ostavio suprugu i dvoje dece.

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