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Mnogi naši turisti već uživaju u predsezoni na moru u Grčkoj, a među omiljenim destinacijama i ove godine su letovališta na Halkidikiju.

Sunčani dani i prijatne temperature privukli su veliki broj gostiju, dok se temperatura mora ovih dana kreće uglavnom između 22 i 24 stepena, što je sasvim dovoljno za kupanje i uživanje na plaži.

Iz Grčke stiže i vest koja će obradovati brojne turiste koji vole da na plažu ponesu sopstveni suncobran i peškir. U mestima Nea Flogita i Nea Plagia u toku je akcija uklanjanja svih nelegalno postavljenih suncobrana i ležaljki.

Kako je saopšteno u Fejsbuk grupi Grčka info, akciju sprovodi Opština Nea Propontida, u čijem sastavu se nalaze ova dva popularna letovališta. Cilj je da se spreči neovlašćeno zauzimanje javnog prostora na plažama i da što veći deo obale ostane dostupan građanima i turistima za korišćenje sopstvenog mobilijara.

Uklanjanje neleogalno postavljenih suncobrana i ležaljki u Grčkoj Foto: Facebook prinscreen Grčka info

Lokalne vlasti poručuju da žele da obezbede ravnotežu između ugostiteljskih sadržaja i slobodnog prostora na plaži, kako bi svi posetioci mogli nesmetano da uživaju u letnjem odmoru.

Ova odluka naišla je na pozitivne reakcije među turistima i lokalnim stanovništvom, jer doprinosi očuvanju javnog karaktera plaža i omogućava veću dostupnost prostora svima koji borave na ovom delu grčke obale.