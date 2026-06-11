mladić pokazuje na flaster na ruci nakon davanja krvi

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U susret Svetskom danu dobrovoljnih davalaca krvi, koji se širom sveta obeležava 14. juna, Institut za transfuziju krvi Srbije pozvao je sve zdrave građane da pokažu solidarnost i daju krv. Ovogodišnja kampanja održava se pod sloganom "Jedna kap humanosti spasava život. Dajte krv", sa ciljem da podseti javnost da dovoljne količine bezbedne krvi i dalje zavise isključivo od ljudi koji redovno i dobrovoljno učestvuju u ovom humanom činu.

Iako Svetski dan davalaca krvi ove godine pada u nedelju, vrata Instituta biće otvorena za sve davaoce od 9 do 14 časova. Pored toga, građani će u nedelju moći da daju krv i u transfuziološkim autobusima na Novom Beogradu ispred Immo Outlet Centra od 10 do 14 časova, kao i u Luci Beograd tokom Port Pizza Festivala od 14 do 19 časova. Ekipe će dežurati i u Koceljevi (Crveni krst, 9–15h) i Šapcu, odnosno Prnjavoru (Dom kulture, 10–15h).

Iz Instituta ističu da je humanost davalaca od neprocenjivog značaja za funkcionisanje kompletnog zdravstvenog sistema. Svaka prikupljena jedinica krvi može pomoći u spasavanju više života, budući da potrebe za njom postoje svakoga dana – u hitnim situacijama, tokom porođaja, operacija, kao i prilikom lečenja malignih bolesti i drugih teških zdravstvenih stanja.

Glavni ciljevi ovogodišnje akcije su podizanje svesti o značaju redovnog davanja krvi, isticanje doprinosa davalaca i promovisanje solidarnosti. Iz Instituta za transfuziju krvi Srbije pozivaju građane da izdvoje malo vremena i pridruže se ovoj humanoj zajednici, uz poruku da zajedničkim snagama možemo doprineti tome da sigurna krv bude dostupna svakome, u svakom trenutku i na svakom mestu.