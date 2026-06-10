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Na inicijativu Predsednika Republike Aleksandra Vučića, država će doneti odluku i pokrenuti mehanizme za značajno smanjenje cena velikog broja lekova, čak od 20-40 odsto, čime je napravljen važan korak ka unapređenju zdravstvene zaštite i povećanju dostupnosti terapije za sve građane.

Poseban značaj ova mera ima za pacijente koji boluju od kardiovaskularnih bolesti, dijabetesa i drugih hroničnih oboljenja, jer su im lekovi neophodni svakodnevno i tokom čitavog života.

Smanjenjem cena terapije olakšava se redovno lečenje, smanjuje finansijsko opterećenje porodica i povećava mogućnost da pacijenti dosledno sprovode preporučenu terapiju.

Pored lekova za srce i krvne sudove, povoljnije su i cene lekova za lečenje dijabetesa, analgetika i drugih često korišćenih medikamenata, što će direktno doprineti boljem kvalitetu života velikog broja građana.

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Direktor Univerzitetskog kliničkog centra Niš, doc. dr Milan Lazarević Foto: Privatna arhiva

- Ovo je još jedan pokazatelj da su zdravlje ljudi i briga o pacijentima visoko na listi državnih prioriteta. Dostupniji lekovi znače bolju kontrolu bolesti, manje komplikacija, manje hospitalizacija i sigurniju budućnost za pacijente širom Srbije. Svaka ušteda za pacijente predstavlja značajnu pomoć, a svaki korak ka dostupnijem lečenju je korak ka zdravijem društvu - izjavio je doc.dr Milan Lazarević, direktor UKC Niš.

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