- Bez bine, bez formalnosti i velikih govora, u dvorištu jedne porodice, među ljudima, među svojima. Okupljanja u dvorištima započeli smo u selu Jasika kod Kruševca, u domaćinstvu porodice Obradović - piše na zvaničnom Instagram nalogu ministarke Stamenkovski.

Ona dodaje da institucije moraju biti tamo gde su ljudi: u njihovim domovima, domaćinstvima i zajednicama.

- Razgovarali smo sa porodicama, roditeljima, osobama sa invaliditetom, borcima, predstavnicima udruženja i lokalne samouprave o svim temama koje su važne za njihov svakodnevni život. "Među svojima" nije kampanja, već način rada. Želimo da čujemo ljude, razumemo njihove potrebe i zajedno tražimo rešenja. Zato institucije ne smeju biti udaljene iza šaltera, već dostupne svakom čoveku - istakla je ona.