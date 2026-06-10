"neka ti je večna slava"

"neka ti je večna slava"

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Pripadnik Vojske Srbije stariji vodnik Milovan Jovanović, koji je bio angažovan u sastavu mirovnih snaga Ujedinjenih nacija u Libanu, preminuo je 4. juna od posledica ranjavanja izazvanog padom projektila na bazu UN u kojoj su smeštene mirovne snage, uključujući i deo srpskog kontingenta.

Starijem vodniku Jovanoviću je nakon ranjavanja pružena hitna medicinska pomoć u bolnici unutar baze, a potom je helikopterom transportovan do univerzitetskog medicinskog centra u Bejrutu, gde je preminuo oko 04.00 časa po lokalnom vremenu.

U napadu su povređena još dva pripadnika međunarodnih snaga – jedan iz oružanih snaga Republike El Salvador i jedan iz oružanih snaga Kraljevine Španije.

Stariji vodnik Milovan Jovanović je rođen 6. juna 1989. godine u Kraljevu. Za sobom je ostavio suprugu i dvoje maloletne dece. Na službi u Vojsci Srbije je bio od 10. decembra 2011, a u mirovnoj misiji u Libanu – od januara ove godine.

Ministar odbrane Bratislav Gašić i načelnik Generalštaba Vojske Srbije general Milan Mojsilović uputili su telegrame saučešća porodici tragično stradalog pripadnika Vojske Srbije.

Kraljevo se danas oprašta od svog Milovana Jovanovića, pripadnika Vojske Srbije koji je preminuo od posledica ranjavanja u mirovnoj misiji u Libanu.

Danas se od njega opraštaju porodica, prijatelji, saborci, učesnici plivanja i mnogi Kraljevčani - sa tugom, poštovanjem i ponosom.

Opelo je služeno u 11.30, kod porodične kuće. Sahranjen je u 13 časova, na groblju u Kovačima.