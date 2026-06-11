Slušaj vest

Ova invazivna vrsta počela je masovno da napada plivače u plićacima, a zbog sve većeg broja prijavljenih ujeda - koji u najtežim slučajevima rezultiraju i amputacijama delova tela - grčka vlada je zvanično proglasila rat ovoj ribi i uvela novčane podsticaje za njen masovni izlov.

Lokacije ključne za naše turiste

Iako je ova riba u grčkim vodama prisutna duže od decenije, ove sezone situacija je eskalirala jer se sa otvorenog mora i udaljenih ostrva preselila direktno na prepune plaže i u plićake popularnih letovališta.

Srpski turisti treba da obrate posebnu pažnju ako borave na sledećim lokacijama:

Atika i okolina Atine: Najveći broj novih napada zabeležen je na plažama koje posećuju naši ljudi kada obilaze prestonicu – Saronida, Kavuri, Vula, Varkiza i Palea Fokeja.

Krit: Ovo ostrvo trenutno beleži najveći problem i najveću koncentraciju ovih riba jer one preferiraju topliju vodu.

Ostrva Egejskog i Jonskog mora: Prisustvo je prijavljeno na Rodosu, Serifosu, Lemnosu, ali i na Krfu koji je jedno od omiljenih mesta za srpske turiste.

Severna Grčka: Ribari su primerke ove ribe počeli da pronalaze čak i na krajnjem severu, u okolini Soluna i Aleksandrupolisa.

Najopasnije plaže u Grčkoj Foto: Shutterstock

Od divljih ujeda do amputacija

Naučnici upozoravaju da je „riba sa zečjom usnom” potpuno promenila ponašanje - izgubila je strah od ljudi, formira velika jata i agresivno napada sve što se kreće u vodi dubine do šest metara.

Zabeleženi su ujedi za noge, listove, zadnjicu, pa čak i genitalije kupača. Do sada je u široj regiji Mediterana evidentirano 28 teških napada, od kojih je nekoliko završilo amputacijom prstiju.

Pored snažnih zuba nalik kljunu koji seku kao brijač, unutrašnji organi ove ribe sadrže tetrodotoksin (TTX). Reč je o smrtonosnom otrovu koji se ne uništava termičkom obradom, zbog čega se ova riba nikako ne sme konzumirati jer izaziva bolnu smrt.

Država plaća za njeno uništenje

Kako bi spasila turističku sezonu i ekosistem od pretvaranja u „morsku pustinju”, Grčka je pokrenula radikalne mere:

Vlada razmatra uvođenje subvencije u ovom iznosu kako bi motivisala profesionalne ribare da idu u namenski lov na ribu sa zečjom usnom.

Prema podacima Helenskog centra za istraživanje mora, prosečan grčki ribar zbog ove invazivne vrste trpi štetu veću od 6.000 evra godišnje, jer ribe sa zečjom usnom svojim snažnim zubima kidaju mreže, jedu udice i proždiru sav vredan ulov (sipe, hobotnice, lignje).

Foto: Shutterstock

Kroz projekat Evropske unije „Lagomeal”, naučnici su uspeli da pronađu način da izoluju otrov iz ove ribe kako bi se ona bezbedno prerađivala u stočnu hranu.

Anastasija Miliu, direktorka istraživanja Instituta „Arhipelag”, upozorava da je trenutno ugroženo biološko nasleđe staro 3.500 godina:

- Grčka mora su postala neregulisana zbog ljudskog faktora. Umesto da samo finansiramo lov na ove ribe, moramo subvencionisati ribare da privremeno obustave ribolov kako bismo dali prirodi vremena da obnovi populaciju prirodnih predatora koji jedini mogu trajno da zaustave ovu najezdu. - rekla je Miliu.