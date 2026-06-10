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Amerikanci posao menjaju na dve do četiri godine, a taj američki sindrom polako se primio i na našem tržištu. Istraživanje "Šta to rade uspešne kompanije u Srbiji?", sprovedeno među više od tri hiljade zaposlenih i 759 donosilaca odluka iz 15 industrija, pokazalo je da čak 60 odsto zaposlenih u Srbiji namerava da promeni posao u narednih godinu dana.

O ovoj temi u emisiji "Puls Srbije" govorio je Miloš Turinski iz Infostuda.

Menadžeri misle da je sve u redu, a zaposleni traže novi posao

Miloš Turinski je na početku prokomentarisao razloge koji su doveli do ovakvih rezultata i objasnio zašto toliko veliki broj zaposlenih želi da promeni posao:

- Ukoliko uzmete bilo koju knjigu iz menadžmenta, pročitaćete da je optimalan period za promenu posla od četiri do pet godina. Veliki je procenat ljudi, čak 60 odsto, koji želi da promeni posao u narednih godinu dana. Međutim, kada je isto pitanje postavljeno menadžerima, odnosno donosiocima odluka, koliko smatraju da njihovi zaposleni žele da promene posao, oni su rekli svega 15 odsto, dakle četiri puta manje. Tu već vidimo nesklad i upravo tu nastaje glavni problem - menadžeri misle da je unutar kompanije ili tima sve u najboljem redu, dok njihovi zaposleni, zbog nezadovoljstva, već pretražuju sajtove za zapošljavanje i traže nove poslovne prilike. Ono što jeste činjenica jeste da 60 odsto zaista zvuči kao prevelika brojka, međutim, ne rade to svi aktivno. Većina samo prati koje su nove poslovne prilike i kako se kreće tržište rada, dok 20 odsto njih zaista aktivno konkuriše za druge poslove. To je ozbiljan alarm za poslodavce da se zapitaju šta ne funkcioniše kako treba.

Miloš Turinski Foto: Kurir Televizija

Deficit radnika više nije problem samo zanatskih zanimanja

Turinski ističe da je Srbija već duže vreme deficitarno tržište rada i da poslodavcima nedostaju radnici u gotovo svim oblastima. Kako navodi, nekada su zanatska zanimanja bila među najdeficitarnijima, ali danas taj problem nije ograničen samo na njih. Iako manjak radne snage nije podjednako izražen u svim sektorima, deficit zaposlenih prisutan je na gotovo celokupnom tržištu rada.

- To je problem i za kompaniju, jer ukoliko izgubi jednog kvalitetnog radnika, ona ima problem, jer će na ovakvom tržištu rada teško nadomestiti takav gubitak. Biće joj izazovno da pronađe drugog kvalitetnog i kvalifikovanog radnika. Ono što kandidati navode kao razlog nezadovoljstva nije plata, i to je jedna zanimljivost. Plata je nešto što se podrazumeva, svi zaposleni su pristali na tu platu, ali ona predstavlja finansijsku stabilnost. Sa druge strane, ono što se takođe podrazumeva jesu fleksibilni uslovi rada. Ono što im nedostaje unutar organizacije jeste da ona zaista bude ekosistem u kojem mogu da žive, odnosno da rastu, razvijaju se, uče i napreduju. To je na prvom mestu. Na drugom mestu je da imaju zaista dobar odnos sa svojim menadžerom, da vlada otvorena komunikacija, da ih menadžer sluša i da može da sasluša njihove potrebe. Pored toga, žele da imaju i svrhu i smisao na svom radnom mestu kada pogledamo mikroplan. A na makroplanu žele da taj posao ima uticaj i šire, u smislu samog tržišta - kaže Turinski.

01:44 Miloš Turinski: Zašto čak 60% zaposlenih želi da promeni posao? Izvor: Kurir televizija

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