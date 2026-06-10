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Tužna vest potresla je vazduhoplovne krugove: napustio nas je pukovnik Vladan Kosić Kos, legendarni pilot, dugogodišnji pripadnik Državne bezbednosti i nekadašnji komandant Helikopterske jedinice MUP-a Srbije, čije je ime ostalo zlatnim slovima upisano u anale domaće avijacije.

Pukovnik Kosić biće sahranjen u četvrtak, 11. juna 2026. godine u 14:00 časova na groblju u selu Petka (opština Lazarevac).

Čovek koji je upravljao letelicom istorije

Za ime Vladana Kosića Kosa vezane su neke od najneverovatnijih i najtajnijih operacija na našim prostorima. Javnost će ga zauvek pamtiti po neverovatnom istorijskom paradoksu i sudbinskom Vidovdanu: bio je to isti pilot koji je Slobodana Miloševića vozio na Gazimestan 1989. godine na vrhuncu moći, i isti čovek koji ga je na Vidovdan 2001. godine odvezao put Tuzle, odakle je bivši predsednik prebačen u Hag.

Kada je Milošević tog juna 2001. seo u helikopter, Kosić se okrenuo i podsetio ga da ga je upravo on vozio na Gazimestan dvanaest godina ranije, što je ostalo zabeleženo kao jedan od najupečatljivijih trenutaka u modernoj srpskoj istoriji.

Foto: Printscreen/K1

Od filmskih potera do spasavanja naroda

Kosićeva biografija podseća na scenario za akcioni film. Tokom burnih devedesetih bio je za komandama poslednjih helikoptera JNA koji su se povlačili iz Slovenije i Skoplja. U Mostaru je izveo filmsko "hapšenje u vazduhu" kada je sprečio krađu vojne letelice, a kao pilot DB-a i Helikopterske eskadrile JSO-a leteo je na najopasnije zadatke u Bosni i Krajini.

Čak dva puta su ga u vazduhu presretali NATO lovci, preteći mu obaranjem dok je prevozio ranjenike, ali je zahvaljujući vanserijskom pilotskom umeću uspevao da nadmudri nadzvučne avione i spasi živote svojih saputnika.

Pored ratnih zasluga, pukovnik Kosić je bio heroj i u miru. Tokom katastrofalnih poplava 2014. godine, komandovao je flotom od 20 helikoptera iznad potopljenog Obrenovca. Njegova posada je tada postavila apsolutni rekord, evakuisavši 2.000 ljudi za samo 12 sati neprekidnog letenja.

Poslednji let u večnost

Odlaskom pukovnika Kosića, Srbija je izgubila jednog od svojih najsposobnijih pilota, čoveka koji je leteo kroz oluje rata i mira, uvek verno služeći svojoj otadžbini i narodu.

Prijatelji, saborci i kolege opraštaju se od njega uz poruku koja prati sve velike pilote koji su se preselili u večnost:

Vječnaja pamjat, pukovniče. Plavo ti nebo i miran let u večnost.