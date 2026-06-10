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U Kraljevu je danas uz najviše vojne počasti sahranjen stariji vodnik Vojske Srbije Milovan Jovanović, koji je preminuo od posledica ranjavanja u mirovnoj misiji Ujedinjenih nacija u Libanu.

Sahrani na groblju u naselju Kovači prisustvovali su najviši predstavnici Vojske Srbije, ministar odbran Bratislav Gašić i zamenik načelnika Generalštaba general-potpukovnik Tiosav Janković.

Prethodno je u kasarni "Ribnica" održan komemorativni skup.

Od stradalog podoficira oprostio se komandant Druge brigade kopnene vojske brigadni general Nebojša Nedeljković koji je istakao da je Vojska Srbije izgubila uzornog i predanog profesionalca.

Na teritoriji grada Kraljeva danas je Dan žalosti povodom smrti Jovanovića.

Jovanović je teško ranjen 4. juna kada je projektil pogodio bazu Ujedinjenih nacija u kojoj su bili smešteni pripadnici mirovnih snaga, među njima i deo srpskog kontingenta. Nakon ukazane prve pomoći unutar baze, helikopterom je prevezen u Univerzitetsku bolnicu u Bejrutu, gde je podlegao povredama.

1/6 Vidi galeriju Srpski mirovnjak Milovan Jovanović poginuo u Libanu Foto: Facebook Printscreen, Instagram/unifil_official

U granatiranju baze ranjena su još dvojica pripadnika mirovnih snaga, iz Španije i El Salvadora.

Od Jovanovića su se pre dva dana u Bejrutu oprostili pripadnici mirovne misije UN, a njegovi posmrtni ostaci dopremljeni su juče ujutru avionom na beogradski aerodrom.

Jovanović je u Vojsci Srbije bio od 2011. godine, a u mirovnu misiju u Libanu upućen je u januaru ove godine na šestomesečni angažman.