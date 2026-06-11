Slušaj vest

Oni koji tek planiraju letovanje moraće da računaju na znatno veći trošak nego da su uplatili početkom godine, jer su zbog višemesečnog rata na Bliskom istoku i skoka cena nafte i naftnih derivata turistički aranžmani poskupeli i do 15 odsto, dok su oni sa avio-prevozom skuplji i do 20 procenata.

Među rekorderima je Turska, za koju povećanje cene ide i do 150 evra po putniku, dok su neki koji su već dali novac dobili instrukcije za doplatu za avionske karte.

Da poskupljenja nisu zaobišla ni one koji su letovanje rezervisali na vreme, potvrđuje i čitateljka Kurira koja je još proletos uplatila porodični odmor u Turskoj.

Doplata od 37 evra

- Tada smo potpisali ugovor i platili aranžman za dvoje odraslih i dvoje dece u Sideu. Aranžman nas je koštao oko 3.000 evra i mislili smo da smo time završili sve troškove, pošto smo uzeli ol-inkluziv. Međutim, pre nekoliko dana stiglo nam je obaveštenje iz agencije da treba da doplatimo za avionske karte zbog poskupljenja goriva, i to 37 evra po osobi. Za nas četvoro to je dodatnih skoro 150 evra - kaže ona.

Foto: Seth Wenig/AP

Vlasnici turističkih agencija navode da oni koji nisu rezervisali odmor u startu moraju da računaju na više cene nego tokom akcija za rane uplate.

- U martu i aprilu došlo je do zastoja u rezervacijama zbog situacije na Bliskom istoku. Mnogi su, posebno kada je reč o Turskoj, čekali da vide kako će se razvijati situacija. Međutim, čim su krenuli prvi čarter-letovi, interesovanje se vratilo. Mnogi su propustili popuste za rane rezervacije, pa su sad na snazi redovne cene koje su znatno više. Ol-inkluziv varijante se kreću od 530 evra u Alanji pa do 1.500 i više u luksuznim rizortima po osobi - objašnjavaju turistički radnici i dodaju da ne očekuju dodatni rast cena goriva tokom glavnog dela sezone, pa samim tim ni nova poskupljenja aranžmana.

Što se tiče ostalih iznosa, u zavisnosti od destinacije, smeštaja i usluge, minimalna cena je 550 evra, koliko recimo košta sedam dana u Kosta Bravi, do čak 2.500, koliko je letovanje na Santoriniju i Mikonosu. Povoljniji aranžmani se mogu naći i za Majorku, Hurgadu, Tunis i Aja Napu - već od 650 evra, dok za luksuznije na istim mestima taj iznos ide i do 1.500 evra po osobi.

Foto: Shutterstock

Poskupljenje do 20 odsto

Aleksandar Seničić, direktor Nacionalne asocijacije turističkih agencija Juta, potvrđuje za Kurir da su avio-aranžmani ove godine skuplji i do 20 odsto.

- Ove sezone je samo Crna Gora imala minimalno poskupljenje, dok su ostale destinacije skuplje između 10 i 15 odsto. Pojedine turističke agencije za putovanja koja se realizuju u junu već su tražile doplatu za avionske karte, odnosno za povećane troškove avio-kompanija, dok su druge agencije odmah korigovale cene i ponudile skuplje aranžmane. Putnici su u obavezi da plate doplatu ukoliko poskupljenje ne prelazi osam odsto ugovorene vrednosti aranžmana, što je propisano zakonom. Agencija je dužna da o svakoj promeni cene obavesti putnika najmanje 20 dana pre polaska na put - objašnjava Seničić.

On dodaje da u slučaju da povećanje premaši osam odsto ugovorene cene, putnik ima pravo da odustane od putovanja i zahteva povraćaj novca.

Aleksandar Seničić - direktor Nacionalne asocijacije turističkih agencija Foto: Kurir Televizija