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Ministarstvo prosvete objavilo je danas nove pravilnike o kalendaru obrazovno-vaspitnog rada za osnovne i srednje škole za školsku 2026/2027. godinu, kojim je školama ostavljena mogućnost da u okviru studijske posete obiđu i specijalizovanu izložbu Ekspo 2027 u Beogradu.

U narednim danima školama će biti dostavljeno Stručno uputstvo, kojim će se precizirati način planiranja, organizovanja i sprovođenja studijske posete, dodaje se u saopštenju.

Ministarstvo prosvete je naglasilo da nastava u novoj školskoj godini počinje u utorak, 1. septembra, a prvo polugodište završiće se 30. decembra za osnovce, odnosno 31. decembra za srednjoškolce.

Drugo polugodište počinje 18. januara 2027. godine. Nastava za učenike od prvog do sedmog razreda završava se 11. juna, a za učenike osmog razreda 28. maja.

U srednjim školama nastava za učenike četvrtog razreda gimnazija završava se 21. maja, dok će se za maturante srednjih stručnih škola nastava završiti 28. maja, dok ostali razredi nastavu završavaju 18. juna 2027. godine.