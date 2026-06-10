Potresan ispraćaj srpskog vojnika poginulog u Libanu! Supruga dobila medalju UN, otac zastavu Srbije! "Bio je simbol pravičnosti" FOTO
Stariji vodnik Milovan Jovanović, pripadnik Druge brigade kopnene vojske, koji je stradao u mirovnoj misiji Ujedinjenih nacija u Libanu, sahranjen je danas uz vojne počasti u naselju Kovači u Kraljevu, saopštilo je Ministarstvo odbrane.
Sahrani starijeg vodnika Jovanovića prisustvovao je ministar odbrane Bratislav Gašić.
U znak sećanja na starijeg vodnika Milovana Jovanovića i kao izraz zahvalnosti otadžbine za njegovu požrtvovanu službu i doprinos izvršavanju zadataka Vojske Srbije, komandant Druge brigade kopnene vojske brigadni general Nebojša Nedeljković predao je zastavu Republike Srbije njegovom ocu Milošu Jovanoviću.
Uz članove porodice, kolege iz jedinice i prijatelje, sahrani su prisustvovali članovi kolegijuma ministra odbrane i načelnika Generalštaba Vojske Srbije, kao i brojni pripadnici Ministarstva odbrane i Vojske Srbije.
Ranije danas, u kasarni "Ribnica" u Kraljevu, održana je komemoracija na kojoj su kolege iz jedinice odale počast stradalom starijem vodniku Jovanoviću.
Komemoraciji su prisustvovali zamenik načelnika Generalštaba general-potpukovnik Tiosav Janković, komandant Kopnene vojske general-major Zoran Nasković, pripadnici Vojske Srbije, predstavnici lokalne samouprave i prijatelji stradalog starijeg vodnika Jovanovića.
Tom prilikom, komandant Druge brigade kopnene vojske brigadni general Nedeljković uručio je medalju Ujedinjenih nacija za očuvanje mira u svetu supruzi poginulog podoficira Ani Jovanović, kao najvišu od pet medalja koje su posthumno za zasluge i savesno izvršavanje zadataka u multinacionalnoj operaciji UNIFIL dodeljene nastradalom pripadniku Vojske Srbije. Odlikovan je za hrabrost, između ostalog, i medaljom Republike Liban i Kraljevine Španije.
Obraćajući se porodici i prisutnima na komemoraciji, brigadni general Nedeljković istakao je da je stariji vodnik Jovanović bio uzor, kako u privatnom životu, tako i u vojnoj organizaciji čiji je bio neizostavan deo u svim zadacima.
- Nesebično je delio znanje i iskustvo, ne štedeći sebe pružao je podršku mlađim kolegama, davao primer budućim generacijama. Bio je omiljen među kolegama i drugovima, poznat i priznat gde god je bio i šta god da je radio - rekao je brigadni general Nedeljković naglasivši da će stariji vodnik Jovanović u kolektivu ostati upamćen kao simbol stabilnosti, čvrstog uverenja i pravičnosti.
U ime porodice obratili su se otac Miloš Jovanović, sestra Marija Kovačević i sestrić Dušan Kovačević, a u ime kolega iz jedinice od starijeg vodnika Jovanovića oprostio se komandir čete kapetan prve klase Stefan Novosel.
Stariji vodnik Milovan Jovanović preminuo je 4. juna od posledica ranjavanja prilikom pada projektila na bazu Ujedinjenih nacija u Libanu, gde je bio angažovan u sastavu mirovne misije UNIFIL. Pripadnici UNIFIL odali su počast poginulom kolegi u Bejrutu 7. juna, odakle je njegovo telo transportovano u Republiku Srbiju.
Doček tela starijeg vodnika Jovanovića organizovan je 9. juna na aerodromu "Nikola Tesla" u Beogradu, uz počasni špalir pripadnika Vojske Srbije.
Povodom smrti starijeg vodnika Jovanovića juče je u svim organizacionim celinama Ministarstva odbrane i Vojske Srbije obeležen Dan žalosti.
Stradalom pripadniku Vojske Srbije odata je počast minutom ćutanja, dok su zastave Republike Srbije na svim objektima Ministarstva odbrane i Vojske Srbije bile spuštene na pola koplja. Danas je u Kraljevu, rodnom gradu stradalog pripadnika Vojske Srbije, proglašen Dan žalosti.
Stariji vodnik Milovan Jovanović rođen je 6. juna 1989. godine u Kraljevu. Pripadnik Vojske Srbije bio je od 10. decembra 2011. godine, a od 2019. godine bio je na službi u 27. mehanizovanom bataljonu u kasarni "Jovan Kursula".
u Kraljevu, odakle je u januaru ove godine otišao u mirovnu misiju u Republiku Liban. Iza sebe je ostavio suprugu i dvoje maloletne dece.