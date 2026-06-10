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Stariji vodnik Milovan Jovanović, pripadnik Druge brigade kopnene vojske, koji je stradao u mirovnoj misiji Ujedinjenih nacija u Libanu, sahranjen je danas uz vojne počasti u naselju Kovači u Kraljevu, saopštilo je Ministarstvo odbrane.

Sahrani starijeg vodnika Jovanovića prisustvovao je ministar odbrane Bratislav Gašić.

U znak sećanja na starijeg vodnika Milovana Jovanovića i kao izraz zahvalnosti otadžbine za njegovu požrtvovanu službu i doprinos izvršavanju zadataka Vojske Srbije, komandant Druge brigade kopnene vojske brigadni general Nebojša Nedeljković predao je zastavu Republike Srbije njegovom ocu Milošu Jovanoviću.

Foto: Darimir Banda/MC Odbrana

Uz članove porodice, kolege iz jedinice i prijatelje, sahrani su prisustvovali članovi kolegijuma ministra odbrane i načelnika Generalštaba Vojske Srbije, kao i brojni pripadnici Ministarstva odbrane i Vojske Srbije.

Ranije danas, u kasarni "Ribnica" u Kraljevu, održana je komemoracija na kojoj su kolege iz jedinice odale počast stradalom starijem vodniku Jovanoviću.

Komemoraciji su prisustvovali zamenik načelnika Generalštaba general-potpukovnik Tiosav Janković, komandant Kopnene vojske general-major Zoran Nasković, pripadnici Vojske Srbije, predstavnici lokalne samouprave i prijatelji stradalog starijeg vodnika Jovanovića.

Foto: Darimir Banda/MC Odbrana

Tom prilikom, komandant Druge brigade kopnene vojske brigadni general Nedeljković uručio je medalju Ujedinjenih nacija za očuvanje mira u svetu supruzi poginulog podoficira Ani Jovanović, kao najvišu od pet medalja koje su posthumno za zasluge i savesno izvršavanje zadataka u multinacionalnoj operaciji UNIFIL dodeljene nastradalom pripadniku Vojske Srbije. Odlikovan je za hrabrost, između ostalog, i medaljom Republike Liban i Kraljevine Španije.

Obraćajući se porodici i prisutnima na komemoraciji, brigadni general Nedeljković istakao je da je stariji vodnik Jovanović bio uzor, kako u privatnom životu, tako i u vojnoj organizaciji čiji je bio neizostavan deo u svim zadacima.

Foto: Darimir Banda/MC Odbrana

- Nesebično je delio znanje i iskustvo, ne štedeći sebe pružao je podršku mlađim kolegama, davao primer budućim generacijama. Bio je omiljen među kolegama i drugovima, poznat i priznat gde god je bio i šta god da je radio - rekao je brigadni general Nedeljković naglasivši da će stariji vodnik Jovanović u kolektivu ostati upamćen kao simbol stabilnosti, čvrstog uverenja i pravičnosti.

U ime porodice obratili su se otac Miloš Jovanović, sestra Marija Kovačević i sestrić Dušan Kovačević, a u ime kolega iz jedinice od starijeg vodnika Jovanovića oprostio se komandir čete kapetan prve klase Stefan Novosel.

Foto: Darimir Banda/MC Odbrana

Stariji vodnik Milovan Jovanović preminuo je 4. juna od posledica ranjavanja prilikom pada projektila na bazu Ujedinjenih nacija u Libanu, gde je bio angažovan u sastavu mirovne misije UNIFIL. Pripadnici UNIFIL odali su počast poginulom kolegi u Bejrutu 7. juna, odakle je njegovo telo transportovano u Republiku Srbiju.

Doček tela starijeg vodnika Jovanovića organizovan je 9. juna na aerodromu "Nikola Tesla" u Beogradu, uz počasni špalir pripadnika Vojske Srbije.

Foto: Darimir Banda/MC Odbrana

Povodom smrti starijeg vodnika Jovanovića juče je u svim organizacionim celinama Ministarstva odbrane i Vojske Srbije obeležen Dan žalosti.

Stradalom pripadniku Vojske Srbije odata je počast minutom ćutanja, dok su zastave Republike Srbije na svim objektima Ministarstva odbrane i Vojske Srbije bile spuštene na pola koplja. Danas je u Kraljevu, rodnom gradu stradalog pripadnika Vojske Srbije, proglašen Dan žalosti.

Stariji vodnik Milovan Jovanović rođen je 6. juna 1989. godine u Kraljevu. Pripadnik Vojske Srbije bio je od 10. decembra 2011. godine, a od 2019. godine bio je na službi u 27. mehanizovanom bataljonu u kasarni "Jovan Kursula".