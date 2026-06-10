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Ministar odbrane Republike Srbije Bratislav Gašić i ministar odbrane Republike Azerbejdžan general-potpukovnik Zakir Hasanov, položili su vence kraj "Spomenika palim pripadnicima vojske, policije i rezervnog sastava od 1991 – 1999", u okviru Spomen kompleksa Slobodište u Kruševcu.

Ceremonija je održana u okviru zvanične posete delegacije Ministarstva odbrane Azerbejdžana Republici Srbiji. Polaganjem venaca, ministri Gašić i Hasonov iskazali su poštovanje prema žrtvama ratnih stradanja i naglasili značaj očuvanja kulture sećanja.

Tom prilikom, ministar Gašić izrazio je zahvalnost generalu-potpukovniku Hasanovu koji je polaganjem venca kraj „Spomenika palim pripadnicima vojske, policije i rezervnog sastava od 1991 – 1999“ ukazao veliku čast Republici Srbiji, Ministarstvu odbrane, Vojsci Srbije, gradu Kruševcu i njemu lično.

- Azerbejdžan je zemlja koja iskazuje veliko prijateljstvo prema Republici Srbiji, a mi kao ministri odbrane pokušavamo da pratimo put i pravac koji naša dva predsednika grade više godina – rekao je ministar Gašić.

1/5 Vidi galeriju Ministri odbrane Srbije i Azerbejdžana položili vence u Slobodištu Foto: Darimir Banda/MC Odbrana

On je s ponosom general-potpukovniku Hasanovu predstavio tenk T-55 koji se nalazi u okviru Spomen kompleksa Slobodište i koji je branio i odbranio granice Srbije tokom agresije na našu zemlju.

- Mi smo ponosni na sve ono što je Vojska Srbije radila ikada boreći se za svoj narod i svoju zemlju. Vojska Srbije je uz pomoć predsednika Republike Aleksandra Vučića svake godine sve sposobnija, jača i veća i taj trend će se nastaviti - istakao je ministar Gašić.

General-pukovnik Hasanov rekao je da ministra Gašića poznaje jako dugo, kao i da predsednici Srbije i Azerbejdžana imaju odlične i prijateljske odnose što utiče i na saradnju dveju država.

- Mi stalno razmenjujemo iskustva, srpska vojska ima borbena iskustva, kao i mi, a razmena iskustava je jako važna za nas. Mi sarađujemo u mnogim važnim oblastima, u poslednje vreme, to su pitanja sajber bezbednosti, elektronskih dejstava, protivelektronske borbe, kao i upotreba bespilotnih letelica. Na predlog ministra Gašića imamo i dobru saradnju u oblasti vojnog obrazovanja - rekao je ministar odbrane Azerbejdžana.

Foto: Darimir Banda/MC Odbrana

"Spomenik palim pripadnicima vojske, policije i rezervnog sastava u ratovima od 1991. do 1999. godine" otkriven je 14. oktobra 2018. godine u okviru obeležavanja Dana oslobođenja Kruševca. Podignut je u znak sećanja na stradale u sukobima na prostoru Hrvatske, Bosne i Hercegovine i AP Kosova i Metohije, a autor spomenika je akademski vajar Svetomir Radović.