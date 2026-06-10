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Organizovane posete učenika osnovnih i srednjih škola predstavljaju standardnu praksu na svetskim i specijalizovanim EXPO izložbama već decenijama. Kroz posebne obrazovne programe, učenicima se omogućava da na interaktivan način upoznaju nauku, tehnologiju, kulturu, održivi razvoj i inovacije koje oblikuju budućnost, navodi Ministarstvo prosvete u saopštenju u kome se dodaje:

"Na Svetskoj izložbi u Dubaiju 2020 organizovan je poseban program pod nazivom Expo School Programme kroz koji je više od milion učenika iz Ujedinjenih Arapskih Emirata posetilo izložbu i učestvovalo u različitim edukativnim sadržajima prilagođenim njihovom uzrastu.

Sličan pristup primenjen je i na Svetskoj izložbi u Osaki, gde je organizovan Junior Expo 2025 Educational Programme, namenjen osnovnim i srednjim školama iz Japana i inostranstva. Program je pokrenut nekoliko godina pre otvaranja izložbe kako bi učenici kroz nastavu obrađivali teme povezane sa EXPO -om, a potom organizovano posećivali samu manifestaciju.

Tokom Svetske izložbe u Milanu 2015. godine realizovan je poseban School Project kroz koji su škole obrađivale centralnu temu izložbe 'Feeding the Planet, Energy for Life', dok je završni deo obrazovnog procesa podrazumevao organizovanu posetu EXPO- u. U okviru ovog programa bilo je planirano uključivanje više od dva miliona učenika.

Navedeni primeri potvrđuju da su školske posete sastavni deo obrazovne dimenzije EXPO izložbi širom sveta i da se posmatraju kao prilika za sticanje novih znanja i iskustava van učionice.

Istovremeno, važno je naglasiti da organizovane posete učenika EXPO izložbi ne predstavljaju deo obaveznih školskih aktivnosti. Odluka o eventualnom učešću u ovakvim programima donosi se na nivou svake škole pojedinačno, u skladu sa interesovanjem učenika, nastavnika i roditelja.

Takođe, kao i u slučaju svih drugih fakultativnih ekskurzija, izleta i vannastavnih aktivnosti, maloletni učenici mogu učestvovati isključivo uz prethodnu saglasnost roditelja, odnosno zakonskih staratelja. Na taj način se poštuje pravo porodica da samostalno odluče o učešću dece u aktivnostima koje nisu deo redovnog nastavnog programa"