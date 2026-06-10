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Poznati goloruki lovac na zmije Vladica Stanković objavio je snimak najnovijeg ulova, a kako se na snimku vidi, Vladicu je zmija tom prilikom ujela!

Zmija se ovog puta zavukla ispod stepenica u cigle, a Vladica ju je sa lakoćom izvukao. Međutim, dok je spremao džak u koji će da stavi gmizavca, zmija se otrgla i ujela ga.

- Majko moja, jao - kaže Vladica na snimku.

Nakon toga čuje se ženski glas: "Pazi, izede te!", dok Vladica jauče.

- Gde ćeš, gde si krenuo - obraća se gmizavcu dok vadi njegove zube iz ruke.

Šta ako sretnete zmiju

Podsetimo, Vladica je nekoliko puta govorio o zmijama u Srbiji, a kako je rekao, sezona je uveliko počela.

S obzirom na to da će mnogi iskoristiti lepo vreme sledeće nedelje za boravak u prirodi, parkovima i šumama, sasvim je moguće da će češće nailaziti na zmije. Međutim, Stanković naglašava da mesta panici apsolutno nema.

- One su sada slabije aktivne u kretanju zato što je još taj hladan period, pa su pomalo mrzovoljne i sporo se kreću. Važno je naglasiti da su čak 95 odsto zmija sa kojima se susrećemo neotrovne, dok je svega 3 do 5 odsto otrovnih - kaže on.

Foto: Instagram Printscreen/udruzenje_poskok

Njegov glavni savet za sve koji se nađu "oči u oči" sa ovim gmizavcima je kratak i jasan — nikako ne ulazite u interakciju sa njima!

- Predlažem da svako ko naiđe na zmiju, bila ona otrovna ili neotrovna, ne ulazi u nikakvu priču sa njom, jer ljudi uglavnom nemaju dovoljno znanja da bi prepoznali o kojoj vrsti je reč. Najnormalnije je da je samo pustite da ide svojim putem, nema potrebe da se diže velika panika - zaključuje Stanković.

Otrovne zmije u Srbiji

U Srbiji postoje tri vrste otrovnih zmija:

Poskok (Vipera ammodytes) – najotrovnija evropska zmija, prepoznatljiv po "rogčiću" na glavi.

Šarka (Vipera berus) – nešto manja, često se sreće u šumama i vlažnim predelima.

Planinska šarka – vrlo retka i staništa su joj ograničena.

Sve ostale zmije u Srbiji, poput belouške, smuka, ribarice, četveroprugog smuka, su neotrovne i bezopasne za čoveka.