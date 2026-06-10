Slušaj vest

Načelnik Generalštaba Vojske Srbije general Milan Mojsilović razgovarao je danas u Beogradu sa vrhovnim komandantom snaga NATO-a i komandantom američkih snaga u Evropi generalom Aleksusom Grinkevičem, koji boravi u zvaničnoj poseti Republici Srbiji.

Na sastanku u Generalštabu Vojske Srbije bilo je reči o aspektima dalje saradnje Vojske Srbije i NATO-a i aktuelnoj bezbednosnoj situaciji u regionu i svetu, sa posebnim osvrtom na stanje na Kosovu i Metohiji.

U razgovoru je konstatovano da je saradnja konstruktivna i profesionalna, da je u funkciji razvoja vojnih sposobnosti i očuvanja mira i stabilnosti u regionu, kao i da uspostavljeni mehanizmi omogućavaju dalji razvoj odnosa uz puno uvažavanje vojne neutralnosti Republike Srbije.

Poseta vrhovnog komandanta snaga NATO-a  Foto: Uprava za odnose sa javnoscu MO/Uprava za odnose sa javnoscu MO

Budući da su Međunarodne bezbednosne snage na Kosovu i Metohiji pod operativnom komandom generala Grinkeviča, težišno je razgovarano o bezbednosnoj situaciji u našoj južnoj pokrajini i saradnji Vojske Srbije i Kfora. U tom kontekstu je istaknut značaj otvorene i direktne komunikacije načelnika Generalštaba Vojske Srbije sa komandantima Kfora i Komande združenih snaga iz Napulja, kao i sa vrhovnim komandantom snaga NATO-a u Evropi.

Generala Grinkeviča, koji u našoj zemlji boravi na poziv načelnika Generalštaba Vojske Srbije, tokom posete su primili vrhovni komandant Vojske Srbije i predsednik Republike Aleksandar Vučić i ministar odbrane Bratislav Gašić.

Kurir.rs

Ne propustiteDruštvoGeneral Mojsilović u Napulju: Načelnik Generalštaba na primopredaji dužnosti komandanta Komande združenih snaga NATO
54934287558_55f59c3f14_6k_1763570288.jpg
DruštvoNačelnik Generalštaba sa šefom Vojne kancelarije NATO: Razgovor Mojsilovića i Lodole o dometima saradnje
ban_7317_1742468804.jpg
DruštvoO bezbednosnoj situaciji u regionu i svetu, modalitetima saradnje Vojske Srbije i komande snaga NATO-a iz Napulja - sastanak načelnika Generalštaba i komandata
1_min_7133_1741777748.jpg
PolitikaBRNABIĆ NA SASTANKU SA JENSOM STOLTENBERGOM: NATO ceni Srbiju i poštuje njenu neutralnost
brnabic-i-stoltenberg.jpg