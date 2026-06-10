Slušaj vest

Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski posetila je Filipa i Nikolu koji su iskoristili subvenciju za samozapošljavanje i otvorili svoje radnje u Kruševcu.

"Došli smo da ih posetimo i vidimo kako napreduju. Drago mi je kada vidim koliko im je program ministarstva i NSZ koristio, jer svaki početak je uvek težak", navela je ministarka Đurđević Stamenkovski.

U razgovoru sa domaćinima saznala je nešto više o njihovim poslovima.

"Šta radimo sa dubinskim pranjem? Sedišta?", upitala je ministarka i dobila odgovor:

"Dubinskim pranjem radimo sedišta, spatu, kompletan gepek, ceo enterijer".

Kažu da su za subvencije saznali onlajn, kao i da nije bilo teško prijaviti se.

"Nije ništa bilo teško, samo sam otišao, raspitao sam se u Zavodu i to je to".

Upitan da li je reč o 380.000 dinara, rekao je:

"Da, baš mi je jutros leglo".

Drugi se pohvalio da radi popravku i održavanje motornih vozila, ali i elektriku, pa malo mehaniku, servisi i dopunu auto-klime, dijagnostiku...

"Dosta mi je značila ta subvencija. Znači kad sam tu firmu prijavljivao".

Na pitanje ministarke Đurđević Stamenkovski koliko dugo su skupljali papire, odgovorio je mesed dana.

"Znači moramo da pojednostavimo", konstatovala je ministarka i nastavila: