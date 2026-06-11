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Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) izdao je niz hitnih upozorenja na opasne vremenske pojave koje će zahvatiti celu zemlju. Prema vremenskoj prognozi, Srbija se nalazi pred snažnim zahlađenjem praćenim nepogodama koje ne treba potcenjivati.

Promena je zapravo počela već tokom jučerašnjeg dana, kada je veći deo zemlje bio pod uticajem visokih temperatura koje su dostizale od 30 do 34 stepena. Ipak, RHMZ je i za juče aktivirao "žuti" meteoalarm zbog ekstremnih temperatura, ali i lokalne pojave grmljavine sa gradom, što je bio samo uvod u ono što danas sledi.

Grmljavinske nepogode praćene gradom i olujnim vetrom tokom jutra zahvatile su delove Vojvodine i donjeg Podrinja u sklopu linijskog grmljavinskog sistema koji je stigao iz Mađarske i Hrvatske, dok se tokom dana nepogode očekuju i u centralnoj, istočnoj i južnoj Srbiji.

- Za konkrektne lokacije izdavaće se hitna upozorenja jedan do dva časa unapred - navodi RHMZ.

Danas stiže nagla promena vremena

Naoblačenje sa kišom, pljuskovima, grmljavinom i značajnim padom temperature već se sa severa zemlje širi ka ostalim krajevima Srbije. Najkritičnija situacija očekuje se u centralnoj i zapadnoj Srbiji, gde su moguće lokalne grmljavinske nepogode praćene gradom i olujnim vetrom. Aktiviran je "narandžasti" meteoalarm jer se lokalno očekuje više od 20 litara kiše po kvadratnom metru za manje od tri sata.

Kretanje nevremena u 10.00 časova

Kretanje nevremena u 10.00 časova Foto: VREMERADAR.RS

Kretanje nevremena u 12.00 časova

Kretanje nevremena u 12.00 časova Foto: VREMERADAR.RS

Kretanje nevremena u 14.00 časova

Kretanje nevremena u 14.00 časova Foto: VREMERADAR.RS

Kretanje nevremena u 16.00 časova

Kretanje nevremena u 16.00 časova Foto: VREMERADAR.RS

Kretanje nevremena u 18.00 časova

Kretanje nevremena u 18.00 časova Foto: VREMERADAR.RS

Kretanje nevremena u 19.00 časova

Kretanje nevremena u 19.00 časova Foto: VREMERADAR.RS

Kretanje nevremena u 20.00 časova

Kretanje nevremena u 20.00 časova Foto: VREMERADAR.RS

Kretanje nevremena u 21.00 čas

Kretanje nevremena u 21.00 čas Foto: VREMERADAR.RS

Kretanje nevremena u 22.00 časa

Kretanje nevremena u 22.00 časa Foto: VREMERADAR.RS

Kretanje nevremena u 23.00 časa

Kretanje nevremena u 23.00 časa Foto: VREMERADAR.RS

Kretanje nevremena u ponoć

Kretanje nevremena u ponoć Foto: VREMERADAR.RS

Pored "narandžastog" upozorenja za padavine i grad, na snazi je i "žuti" meteoalarm za vetar čiji udari mogu prelaziti 60 kilometara na sat. Na jugoistoku zemlje i dalje je aktivno upozorenje na visoke temperature do 32 stepena, pre nego što i tamo stigne zahlađenje. Temperaturna razlika danas će biti izrazita – od svega 17 stepeni na severozapadu do čak 32 stepena na jugoistoku Srbije.

Narandžasto upozorenje znači, prema objavi na sajtu RHMZ, znači da je vreme opasno: "Vreme je opasno. Prognozirane su opasne vremenske pojave, a takvog su inteziteta da mogu prouzrokovati materijalnu štetu i biti opasne po ljude i životinje. Treba biti vrlo obazriv, svestan rizika i redovno informisan o detaljima očekivanih meteoroloških uslova. Pratiti savete koje daju nadležne državne službe."

RHMZ upozorenja za danas

RHMZ upozorava da danas postoji opasnost od lokalnih grmljavinskih nepogoda praćenih gradom, jakim vetrom i obilnim padavinama, zbog čega je na snazi i "narandžasti" meteoalarm za delove Srbije. Ovakve vremenske pojave mogu izazvati materijalnu štetu i predstavljati opasnost za ljude i životinje. Poseban rizik predstavljaju udari groma, problemi u telekomunikacijama i radu električnih uređaja, kao i oštećenja objekata, vozila i poljoprivrednih kultura.

Udari vetra jači od 60 kilometara na sat mogu dovesti do zanošenja vozila na putevima, lomljenja grana i oštećenja na objektima, dok intenzivni pljuskovi za kratko vreme mogu izazvati poteškoće u saobraćaju, opteretiti kanalizacionu mrežu i prouzrokovati lokalna plavljenja. Nadležne službe savetuju građane da budu oprezni, redovno prate upozorenja i izbegavaju nepotrebno izlaganje riziku tokom trajanja nepogoda.

Vetroviti petak i postepeno smirivanje vremena

Od petka nas očekuje promenljivo oblačno i osetno svežije vreme sa sunčanim intervalima. Kiša će padati još samo ujutru i pre podne na jugu i jugoistoku Srbije.

Međutim, RHMZ upozorava da će i dalje biti vetrovito, uz umeren i jak severozapadni vetar koji će na istoku zemlje imati povremene olujne udare. Zbog vetra jačeg od 60 kilometara na sat, i za petak je aktiviran "žuti" meteoalarm. Najviša dnevna temperatura će biti od 20 do 24 stepena.

Kakav nas vikend očekuje

Subota donosi sveže jutro sa temperaturama od 9 do 14 stepeni, dok će tokom dana biti malo toplije, između 22 i 25 stepeni. Za subotu trenutno nema aktiviranih meteoalarma, mada će popodne u istočnoj i južnoj Srbiji vetar povremeno biti jak.

U nedelju se očekuje promena, pa se u drugom delu dana na severu i zapadu očekuje mestimična kiša ili pljuskovi. Vetar će ponovo ojačati, pa će na istoku Srbije biti olujnih udara, zbog čega je ponovo na snazi "žuti" meteoalarm za udare vetra veće od 60 kilometara na sat.