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Džejms, Englez koji je svoj dom pronašao u Srbiji, podelio je na društvenim mrežama video-snimak sa jedne domaće pijace i poručio strancima da mogu samo da sanjaju o ovakvom kvalitetu i svežini.

Da je hrana u Srbiji jedan od najvećih aduta koji obara strance s nogu, potvrdio je i Džejms, Britanac koji već neko vreme živi na našim prostorima. On je u svom video-snimku, koji je brzo privukao pažnju, pokazao raskošne tezge prepune svežeg voća i povrća, ne skrivajući iskreno oduševljenje onim što mi često uzimamo zdravo za gotovo.

- Ako ste bilo gde severno od Balkana ili zapadno od Praga, vi ovo nemate - započeo je Džejms svoju priču dok je kamerom prolazio pored gajbi punih krupnih jagoda, malina, breskvi i svežeg zelenila.

Džejms objašnjava da se ovakva ponuda u zapadnoj Evropi praktično više ne može naći, osim u tragovima. Prema njegovim rečima, slične prizore je viđao u Grčkoj ili ponegde u Češkoj, ali uglavnom kod "jednog lika pored puta". Pijaca u Srbiji je, kako kaže, potpuno druga dimenzija.

- Izbor proizvoda ovde je sulud! Iskreno, jednostavno ne mogu da dođem sebi i nemam pojma šta prvo da kupim - priznaje ovaj Britanac kroz smeh.

Za njega, ali i za mnoge ljude sa Zapada, ovakav način kupovine i kvalitet hrane predstavljaju davnu prošlost.