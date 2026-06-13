Englez došao na srpsku pijacu, pa zanemeo od šoka: Ljudi na Zapadu o ovome mogu samo da sanjaju, ovo je za nas daleka prošlost! (VIDEO)
Džejms, Englez koji je svoj dom pronašao u Srbiji, podelio je na društvenim mrežama video-snimak sa jedne domaće pijace i poručio strancima da mogu samo da sanjaju o ovakvom kvalitetu i svežini.
Da je hrana u Srbiji jedan od najvećih aduta koji obara strance s nogu, potvrdio je i Džejms, Britanac koji već neko vreme živi na našim prostorima. On je u svom video-snimku, koji je brzo privukao pažnju, pokazao raskošne tezge prepune svežeg voća i povrća, ne skrivajući iskreno oduševljenje onim što mi često uzimamo zdravo za gotovo.
- Ako ste bilo gde severno od Balkana ili zapadno od Praga, vi ovo nemate - započeo je Džejms svoju priču dok je kamerom prolazio pored gajbi punih krupnih jagoda, malina, breskvi i svežeg zelenila.
Džejms objašnjava da se ovakva ponuda u zapadnoj Evropi praktično više ne može naći, osim u tragovima. Prema njegovim rečima, slične prizore je viđao u Grčkoj ili ponegde u Češkoj, ali uglavnom kod "jednog lika pored puta". Pijaca u Srbiji je, kako kaže, potpuno druga dimenzija.
- Izbor proizvoda ovde je sulud! Iskreno, jednostavno ne mogu da dođem sebi i nemam pojma šta prvo da kupim - priznaje ovaj Britanac kroz smeh.
Za njega, ali i za mnoge ljude sa Zapada, ovakav način kupovine i kvalitet hrane predstavljaju davnu prošlost.
- Ako ste na Zapadu, možda se sećate ovoga iz osamdesetih godina, ako imate sreće. Sećam se da sam sa mamom išao na ovakva mesta kada sam bio dete, ali ona tamo definitivno više ne postoje. Ovo je apsolutno neverovatno - zaključio je Džejms.
(Kurir.rs/Telegraf)