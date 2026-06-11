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Letnja kupališna sezona otvorenihbazena u Novom Sadu i Nišu počela je i već u prvim danima privukla veliki broj posetilaca koji su tražili osveženje tokom visokih temperatura.

Na svim lokacijama pojačane su mere bezbednosti, a nadležni ističu da su objekti spremni za celu sezonu. O daljim detaljima iz Novog Sada za emisiju "Redakcija" izveštavala je novinarka Staša Keneški, dok je iz Niša izveštavala novinarka Violeta Milićević.

Novi sad

U Novom Sadu je letnja sezona na otvorenim bazenima počela na Sajmištu i Spensu, gde su građanima na raspolaganju olimpijski i dečiji bazeni, kao i dodatni sadržaji za rekreaciju i odmor. O bezbednosti i organizaciji govorila je Slobodanka Brankov, PR Spensa, koja je istakla dugogodišnje iskustvo i standarde rada.

Slobodanka Brankov, PR Spensa Foto: Kurir Televizija

- Otvorili smo vrata leta i Novosađani imaju mogućnost da se kupaju i sunčaju na našim bazenima. Kompleks otvorenih bazena na Sajmištu počeo je sa radom davne 1974. godine, dok je bazen na Spensu otvoren 2011. godine. Tokom svih tih godina nismo zabeležili nijedan incident vezan za bezbednost ili infekcije koje se povezuju sa letnjim periodom. Na bazenima su angažovani spasioci i stručne službe koje vode računa o svakom posetiocu, a na ulazima je istaknut kućni red koji mora da se poštuje - rekla je Brankov.

Dodala je i da se od posetilaca očekuje odgovorno ponašanje, kako bi boravak na bazenima bio bezbedan i prijatan za sve.

Niš

U Nišu je letnja sezona takođe u punom jeku na otvorenim bazenima sportskog centra Čair, gde su ovih dana zabeležene velike gužve, posebno sa porastom temperatura i početkom raspusta. Direktorka SC "Čair" Branka Aranđelović naglasila je da su pravila ponašanja ključna za bezbednost kupača.

Branka Aranđelović, direktorka SC Čair Foto: Kurir Televizija

- Najvažnije je da se poštuju sva pravila vezana za naš kupališni kompleks. Postoje jasno istaknuta obaveštenja da se u vodu ne ulazi naglo, kao ni odmah posle jela, već da se sačeka pola sata do sat vremena. Takođe, zabranjeno je skakanje u bazen kako bi se izbegle povrede. Deca mlađa od 12 godina ne mogu da kupe kartu i moraju imati nadzor starije osobe, posebno kada je reč o olimpijskom bazenu i slabijim plivačima - objasnila je Aranđelović.

Posetioci u Nišu istakli su da im bazeni predstavljaju idealno mesto za osveženje i beg od letnjih vrućina, posebno zbog dobre organizacije i sadržaja prilagođenih svim uzrastima.

01:35 LETO U PUNOM ZAMAHU: otvoreni bazeni u Novom Sadu i Nišu puni kupača Izvor: Kurir televizija

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Kurir.rs