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Prevara u vezi ili braku jedna je od onih tema o kojima se uvek govori tiše nego što zapravo boli. Koliko god da ljudi veruju u poverenje i stabilnost odnosa, realnost često pokaže da se sumnje pojave i tamo gde ih niko nije očekivao - kroz sitne promene u ponašanju, udaljavanje ili jednostavno onaj osećaj da "nešto nije kako treba".

Upravo zato ovakva pitanja na internetu uvek izazovu lavinu reakcija, jer svako ima bar jednu priču, dilemu ili iskustvo koje nosi sa sobom. Jedna objava na Reditu otvorila je baš tu temu - Srpkinja je pozvala sve da podele kako su zapravo saznali da ih partner vara. Odgovori su, očekivano, bili i šokantni i bolno iskreni.

Saznao je da ga supruga vara sa komšijom Foto: Dmitriy Shironosov / Alamy / Alamy / Profimedia

"Kako ste saznali da vas osoba s kojom ste u vezi/braku vara? Na ovo pitanje me baš jako zanimaju vaša iskustva. Pišite, a ja idem kafu da skuvam pa čitam sve", napisala je ona.

Ispod objave ubrzo su usledili brojni komentari, a kako se čini, snovi, mobilni telefoni i društvene mreže danas su često ključni "okidač" za otkrivanje prevare.

"Bukvalno sam sanjala da me vara"

Foto: guruxox / Alamy / Alamy / Profimedia

Jedna korisnica je opisala kako je intuicija, kako kaže, odigrala ključnu ulogu, ali i kako je istina bila bolna:

"Ja sam to bukvalno sanjala i budim se, uzimam liku telefon, on i riba s kojom me vara komentarišu moje telo i to kako izgledam. Lik me je i sprdao s njom i varao".

Sličan slučaj podelila je i druga devojka, koja tvrdi da je uz pomoć sna zapravo pogodila šifru na telefonu svog bivšeg dečka i otkrila skrivene poruke:

"Ovo moja sestra isto, sanjala da je momak vara i sanjala šifru njegovog telefona, i kad se probudila ispostavilo se da je to ta šifra ali i da je imao zaključana dopisivanja na Viber plus-u".

"Probudio me vrisak u glavi"

Kod jedne korisnice nije bio san, već vrisak koji ju je iz sna probudio.

"Mene probudio vrisak u glavi 'vara te', pritisla ga sutradan i priznao je sve - varao me je. Kakve smo mi žene veštice", dodala je ona.

Nekima je istina isplivala sasvim slučajno, preko društvenih mreža:

"Videla na Fejsbuku, okačila ta devojka sliku i tagovala ga".

Jedan korisnik se prisetio starog slučaja iz 2007. godine, kada je slučajno naišao na poruke:

"Davne 2007, prva cura, dala mi mejl da pošaljem nešto, ušao u inboks, poruke od mog drugara sa Fejsbuka, jer su joj sve poruke stizale na mejl, ja gledao dopisivanje uživo. Prelepo iskustvo".

"Otac mi je umro, a on Novu godinu ugovorio sa drugom"

Nakon njega javila se jedna devojka koja je otkrila da je momak vara u najgorem mogućem trenutku - nakon smrti svog oca.

"Pre 15 godina, duga veza. Došao je iz Austrije na sahranu mog tate. Nakon sahrane instaliram neki key logger na kompjuteru i čekam da sedne i uloguje se na Fejsbuk jer je bio zavisnik od Fejsbuka (kasnije ću saznati i zašto). Kada je otišao, otvaram njegov profil a dečko je brže bolje ugovorio sa drugom proslavu Nove godinejer 'ja sigurno neću ići pošto sam u žalosti a on je karte kupio pa da ne propadnu'. Kad sam ga ostavila rekao mi je: 'Ma, ti si sad malo u tuzi zbog tate i bolje da se malo razdvojimo ali znam da ćemo nekad da se pomirimo'. 15 godina je on mene zvao, molio, njegovi rođaci, prijatelji zvali. Zvao me je i kada je bio u vezama, blokiran svuda ali je uvek nalazio načine da me moli. I ne jer sam posebna već jer njegova narcistička crta ličnosti nije mogla da prihvati da je ostavljen."

"Imao je paralelnu vezu već godinu dana"

Foto: Profimedia

Jedna devojka je za varanje svog dečka saznala malo pre svadbe.

"Najluđe je što sam ja sve saznala bukvalno dve nedelje pred svadbu. Sve je već bilo spremno, pozivnice poslate, venčanica kupljena, a ja sam mu slučajno uzela telefon da pustim muziku u kolima. U tom trenutku stiže poruka 'Jedva čekam da te vidim'. Pomislila sam da je neka bezazlena poruka, ali kad sam ušla u dopisivanje, shvatila sam da to nije jedina takva rečenica. Ubrzo je priznao da ima paralelnu vezu već godinu dana. I sa njom je nekada pričao o braku i svadbi, potpuno isto kao i sa mnom... Do naše svabe nije došlo", zaključila je ona.