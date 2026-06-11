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Ministarstvo unutrašnjih poslova upozorilo je danas građane na lažne SMS i iMessage poruke u kojima se nepoznati pošiljaoci predstavljaju kao Uprava saobraćajne policije i traže da putem internet linkova navodno izvrše uvid u dokaze o saobraćajnim prekršajima i plate novčane kazne.

- Ističemo da Ministarstvo unutrašnjih poslova i Uprava saobraćajne policije ne šalju obaveštenja o saobraćajnim prekršajima putem SMS ili iMessage poruka, niti na taj način zahtevaju plaćanje novčanih kazni - saopštio je MUP, napominjući da se obaveštenja o saobraćajnim prekršajima i drugi službeni akti građanima dostavljaju isključivo putem redovne pošte ili preko Portala eUprava, u skladu sa zakonom i propisanim procedurama.

Kako se navodi u saopštenju, ovakve poruke najčešće stižu sa stranih telefonskih brojeva ili naloga koji nemaju nikakve veze sa državnim institucijama, što je, kako navode u MUP-u, jedan od prvih pokazatelja da je reč o pokušaju prevare.

Služba za borbu protiv visokotehnološkog kriminala MUP-a ranije je identifikovala i uhapsila državljane Kine koji su sa teritorije Srbije slali slične fišing poruke pomoću uređaja za masovnu distribuciju SMS poruka.

Aktuelna kampanja predstavlja novi vid ovih prevara, pri čemu se poruke uglavnom šalju sa brojeva registrovanih u inostranstvu, napominju u MUP-u.

Foto: Instagram MUP printscreen

MUP apeluje na građane da ne otvaraju sumnjive linkove, ne unose lične podatke, lozinke, podatke o platnim karticama i druge osetljive informacije na nepoznatim internet stranicama, kao i da obrate pažnju na internet adrese koje nisu u vlasništvu državnih institucija.

- Građani koji prime ovakvu ili sličnu poruku treba da je obrišu i prijave putem Nacionalne platforme za prijavu visokotehnološkog kriminala "Sajber straža" na adresi sajberstraza.gov.rs - ističe se u saopštenju.

Građani se pozivaju da, ukoliko sumnjaju da je reč o prevari, preko platforme mogu da dostave spornu poruku, internet stranicu ili drugi sadržaj na proveru i dobiju stručnu procenu rizika.

Ministarstvo unutrašnjih poslova nastaviće da preduzima sve mere radi otkrivanja i procesuiranja lica koja zloupotrebom imena državnih institucija pokušavaju da prevare građane i pribave protivpravnu imovinsku korist, zaključuje se u saopštenju.