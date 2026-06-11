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Ministarstvo unutrašnjih poslova apelovalo je danas na sve učesnike u saobraćaju da pokažu dodatnu opreznost i odgovornost, a zbog najavljenog pogoršanja vremenskih uslova koje se očekuje u popodnevnim i večernjim satima.

- Najavljene obilnije padavine praćene pojačanim vetrom, mogu da dovedu do smanjene vidljivosti, produženja zaustavnog puta vozila, zadržavanja vode na kolovozu i otežanog odvijanja saobraćaja, zbog čega se vozači pozivaju da brzinu kretanja prilagode uslovima na putu, povećaju odstojanje između vozila, izbegavaju rizična preticanja i putovanja planiraju na vreme - navodi se u saopštenju.

Istovremeno, pozivaju se pešaci i biciklisti da budu dodatno oprezni i svojim odgovornim ponašanjem doprinesu bezbednom odvijanju saobraćaja.

- Poštovanjem saobraćajnih propisa i prilagođavanjem uslovima na putu, zajedno možemo doprineti očuvanju povoljnog stanja bezbednosti saobraćaja i sprečavanju saobraćajnih nezgoda - navodi se u saopštenju MUP-a.