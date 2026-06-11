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Na prostoru Kalemegdan započeo je Belgrade Football Festival u okviru Svetskog prvenstva, gde su posetioci imali priliku da prate utakmice na dva velika video bima, uz bogat prateći zabavni, gastronomski i muzički program. O detaljima i atmosferi na festivalu za emisiju "Redakcija" govorio je domaćin manifestacije Uroš Marković.

Festival koji je spojio sport, zabavu i druženje

Novinarka Ines Grk je sa lica mesta razgovarala sa Urošem Markovićem, domaćinom festivala, koji je istakao da je program bio prilagođen svim posetiocima. On je tom prilikom rekao:

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Uroš Marković, Belgrade Football Festival Foto: Kurir Televizija

 - Spremili smo bogat program za sve, ne samo za ljubitelje fudbala, već i za svakoga kome je do druženja, dobre hrane i pića. Dva velika video bima postavljena su na različitim lokacijama, pa će posetioci moći da prate sve utakmice bez obzira na termin. Uz to, organizovani su kvizovi, mini igre i studio u kojem ćemo ugostiti sportiste i zajedno analizirati i prognozirati ishode mečeva. Biće i sadržaja za sve uzraste, pa je festival zamišljen kao mesto okupljanja cele porodice - naveo je.

Festival na Kalemegdanu traje do 19. jula, a posetiocima omogućava da u jedinstvenom ambijentu prate Svetsko prvenstvo i uživaju u pratećim sadržajima, dodala je Ines Grk za Kurir televiziju.

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FUDBALSKA GROZNICA STIŽE U SRCE BEOGRADA: Kalemegdan postaje centar svetskog festivala fudbala! Izvor: Kurir televizija

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