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Aparati Seizmološkog zavoda Srbije registrovali su dva zemljotresa zaredom na području Sokobanje.

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Foto: Seizmološki zavod Srbije printscreen

Prvi je bio jak - 2,9 stepeni po Rihteru i registrovan je u  9.21 čas.

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Foto: Seizmološki zavod Srbije printscreen

Dvadesetak minuta kasnije usledio je drugi - blaži od 1,7 stepen po Rihteru.

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Foto: Seizmološki zavod Srbije printscreen

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Foto: Printscreen/Seizmološki zavod Srbije


"Dana 11.06.2026 u 09.21 časova po lokalnom vremenu registrovan je zemljotres magnitude 2,9 jedinica Rihterove skale u regionu mesta Sokobanja. Teorijski intenzitet u epicentru procenjen je na IV stepena Merkalijeve skale. Zemljotresi ovakvog intenziteta ne mogu izazvati oštećenja na objektima u epicentralnoj oblasti, saopštio je Seizmološki zavod Srbije.

Kurir.rs 

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"Dana 11.06.2026 u 09.21 časova po lokalnom vremenu registrovan je zemljotres magnitude 2,9 jedinica Rihterove skale u regionu mesta Sokobanja. Teorijski intenzitet u epicentru procenjen je na IV stepena Merkalijeve skale. Zemljotresi ovakvog intenziteta ne mogu izazvati oštećenja na objektima u epicentralnoj oblasti, saopštio je Seizmološki zavod Srbije.