SRBIJA SE JUTROS DOBRO ZATRESLA, DVAPUT ZAREDOM NA ISTOM MESTU! Zemljotres od 2,9 po Rihteru pogodio ovaj grad!
Aparati Seizmološkog zavoda Srbije registrovali su dva zemljotresa zaredom na području Sokobanje.
Prvi je bio jak - 2,9 stepeni po Rihteru i registrovan je u 9.21 čas.
Dvadesetak minuta kasnije usledio je drugi - blaži od 1,7 stepen po Rihteru.
"Dana 11.06.2026 u 09.21 časova po lokalnom vremenu registrovan je zemljotres magnitude 2,9 jedinica Rihterove skale u regionu mesta Sokobanja. Teorijski intenzitet u epicentru procenjen je na IV stepena Merkalijeve skale. Zemljotresi ovakvog intenziteta ne mogu izazvati oštećenja na objektima u epicentralnoj oblasti, saopštio je Seizmološki zavod Srbije.
Kurir.rs
"Dana 11.06.2026 u 09.21 časova po lokalnom vremenu registrovan je zemljotres magnitude 2,9 jedinica Rihterove skale u regionu mesta Sokobanja. Teorijski intenzitet u epicentru procenjen je na IV stepena Merkalijeve skale. Zemljotresi ovakvog intenziteta ne mogu izazvati oštećenja na objektima u epicentralnoj oblasti, saopštio je Seizmološki zavod Srbije.