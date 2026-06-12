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Mislila sam da se takve stvari dešavaju nekim drugim ženama. Čitala sam ispovesti, slušala priče po selu, klimala glavom i govorila sebi da moj muž nikada ne bi uradio tako nešto.

Posle više od dvadeset godina braka, zajedničke muke, podizanja dece i rada od jutra do mraka, verovala sam da nas ništa ne može poljuljati.

A onda sam saznala da je celo selo znalo ono što ja nisam.

Ja sam Suzana iz Ivanjice. Moj muž i ja godinama živimo od malina. Ko ima malinjak, zna koliko je to težak posao. Cele godine radiš da bi tih nekoliko nedelja berbe prošlo kako treba. Tada se angažuju sezonski radnici, dolaze ljudi sa svih strana, a dvorište je puno od jutra do mraka.

Nisam ni slutila da će baš jedna sezonska radnica zamalo uništiti moj brak.

Berba koja je počela kao i svaka druga

Te godine rod je bio odličan. Početkom juna počeli su da stižu berači. Među njima je bila i jedna mlađa žena koju niko ranije nije viđao u našem kraju. Bila je vredna, to moram da priznam. Nije pravila pauze, stalno je bila nasmejana i nekako je umela sa svima da razgovara. Nisam obraćala posebnu pažnju na nju.

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Prvih nekoliko dana sve je bilo normalno. Moj muž je vodio evidenciju o dnevnicama, kao i svake godine. Ja sam bila zauzeta hranom za radnike, prevozom gajbica i svim ostalim poslovima koji prate berbu. Međutim, jednog dana sam slučajno pogledala svesku u kojoj su bile upisane dnevnice. Nešto mi je odmah zapalo za oko.

Dnevnica koja mi nije dala mira

Svi radnici su dobijali po 5.000 dinara dnevno. Svi osim nje. Pored njenog imena stajalo je 6.000. Prvo sam pomislila da je greška. Pitala sam muža zašto je tako.

- Ma, žena radi više od ostalih - odgovorio je brzo.

Nisam dalje insistirala. Ali nešto mi nije dalo mira. Ako radi više, zašto niko drugi nije dobio povišicu? Zašto baš ona? Zašto svaki put kada bi se pojavila u dvorištu, moj muž bi nekako bio u njenoj blizini? Počela sam da primećujem stvari koje ranije nisam videla.

Njihove poglede. Njegovo smejanje na njene šale. Način na koji joj je pomagao oko gajbica, dok ostali radnici nisu imali takav tretman. Nisam imala dokaz, ali sam imala osećaj. A žena kad nešto oseti, retko greši. Priče koje su počele da kruže selom Nekoliko dana kasnije otišla sam do prodavnice. Čim sam ušla, primetila sam čudne poglede.

Ljudi su ćutali kad bih prišla. Jedna žena me je pitala kako ide berba, a onda me pogledala nekako sa sažaljenjem. Tada sam prvi put osetila da nešto nije u redu. Narednih dana glasine su počele da stižu do mene sa svih strana. Jedna komšinica mi je rekla da su ih videli kako dugo razgovaraju iza hladnjače. Druga je tvrdila da su zajedno otišli kolima do grada. Treća mi je šapatom rekla: "Suzana, neću da se mešam, ali raspitaj se malo." Bila sam ponižena.

Foto: RINA

Trenutak istine

Najviše me bolelo to što sam imala osećaj da svi znaju nešto što se od mene krije. Nisam želela da verujem pričama. Ali jednog popodneva odlučila sam da proverim sama. Muž je rekao da ide da obiđe drugi malinjak. Posle pola sata krenula sam za njim. I tamo sam ih videla. Nisu radili. Sedeli su sami, daleko od ostalih berača.

Način na koji su razgovarali bio je dovoljan da shvatim sve. Nisam napravila scenu. Nisam vikala. Nisam plakala pred njima. Samo sam se okrenula i otišla kući. Taj put do kuće bio je najduži u mom životu. Suočavanje koje je promenilo sve Te večeri sam ga sačekala. Nisam morala ništa mnogo da pitam.

Video je po meni da znam. Prvo je poricao. Onda je ćutao. Na kraju je priznao. Rekao je da je to bila prolazna slabost. Da nije razmišljao. Da nije želeo da me povredi. Da je sve otišlo predaleko. Slušala sam ga, ali nisam znala šta da osećam. Bila sam besna. Bila sam povređena. Bila sam osramoćena. Najviše me je bolelo to što je zbog nekoliko trenutaka nepromišljenosti ugrozio porodicu koju smo gradili decenijama.

Celo selo bruji

Već narednih dana selo je bilo puno priča. Ljudi su prepričavali detalje. Neki su dodavali ono što se nikada nije ni dogodilo. Drugi su se pravili da mi pružaju podršku, a zapravo su samo želeli novu temu za razgovor. Shvatila sam koliko brzo tuđa nesreća postaje tuđa zabava. Nisam mogla da izađem iz kuće a da ne osetim nečiji pogled. Bilo mi je teško. Veoma teško. Odluka koju sam donela Mnogi su očekivali da ga ostavim. Možda bi neki rekli da je to trebalo da uradim. Ali život nije tako jednostavan.

Berba malina Foto: RINA

Brak nije jedna greška. Brak su godine. Brak su deca. Brak su neprospavane noći, zajednički krediti, bolesti, rad i borba. Posle mnogo razgovora odlučila sam da mu oprostim. Ne zato što sam zaboravila. Ne zato što nije bilo bolno. Već zato što sam smatrala da je porodica vredna još jedne šanse.

A iskreno, nisam želela ni da se bruka dalje razvlači po selu. Dovoljno je bilo što su svi već pričali o nama. Nisam htela da im dam još razloga. Danas gledam drugačije na sve. Prošlo je vreme. Rane nisu nestale preko noći. Poverenje se teško vraća. Ali polako smo nastavili dalje. Ona radnica se više nikada nije pojavila u našem kraju.