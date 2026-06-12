Danas ne zaboravite svoje upokojene: Slavimo Prepodobnog Isakija, veruje se da OVE REČI upućene svetitelju donose mir u porodici
Srpska pravoslavna crkva (SPC) i njeni vernici danas molitveno obeležavaju dan posvećen Prepodobnom Isakiju Ispovedniku, odnosno Prepodobnom Isakiju Dalmatinskom, velikom podvižniku i ispovedniku pravoslavne vere, čiji je život ostao upamćen kao svedočanstvo hrabrosti, istrajnosti i nepokolebljive vere pred progonima i nepravdom.
U vreme cara Valenta, kada je Crkvom zavladalo veliko gonjenje pravoslavnih od strane arijanaca, Isakije je napustio svoju pustinju na Istoku i došao u Carigrad kako bi hrabrio vernike i otvoreno svedočio istinu vere. Njegov dolazak u prestonicu nije bio vođen željom za slavom, već dubokom unutrašnjom potrebom da zaštiti Crkvu i posvedoči pravoslavlje.
Pred samim carem izlazio je više puta, opominjući ga da prestane sa progonom i da otvori crkve pravovernima. Njegove reči bile su smirene, ali odlučne, a njegova vera toliko snažna da se nije ustručavao ni da stane pred vladara, uhvati uzdu njegovog konja i ponovo uputi molbu i upozorenje o Božjoj pravdi.
Razjaren zbog njegove smelosti, car je naredio da Isakije bude bačen u jamu punu blata i trnja, ali se po predanju tada događa čudo – anđeli Božji ga izbavljaju iz stradanja. Njegovo proročanstvo o smrti cara Valenta ubrzo se ispunilo, kada je car stradao u porazu i ognju, što je u narodu shvaćeno kao potvrda svetiteljevih reči.
U vreme cara Teodosija Velikog, Crkva dobija mir, a Isakije postaje duboko poštovan kao ispovednik vere i duhovni oslonac pravoslavlja. Iako je želeo da se vrati u svoju pustinju, ostao je u Carigradu gde je, po nagovoru, osnovao monašku obitelj i proveo ostatak života u molitvi i podvigu, ostavljajući za sobom snažno duhovno nasleđe.
"U tebi se, oče, sigurno spase bogolikost, jer si primivši Krst, sledio Hrista. Delima si učio prezirati telo, želeći više za dušu stvari besmrtne, zato i sa Anđelima, Sveti Isakije, raduje se duh tvoj."
Običaji na današnji dan
Prema narodnom verovanju, na današnji dan vernici odlaze u hramove gde pale sveće za upokojene pretke i mole se Svetom Isakiju za mir, slogu i blagoslov u porodici. Ovaj običaj se posebno vezuje za ideju porodičnog jedinstva, pa se veruje da iskrena molitva na ovaj dan donosi harmoniju u dom i zaštitu od nesloge i iskušenja.
Takođe se smatra da je današnji dan povoljan za čitanje Svetog pisma i duhovnu tišin, jer se veruje da reč Božja donosi jasnoću, jača veru i pomaže čoveku da razluči dobro od zla u svakodnevnom životu. U mnogim domovima običaj je da se makar deo dana provede u miru, bez teških poslova, uz molitvu i prisećanje na pretke, kao znak poštovanja prema svetitelju i duhovnoj tradiciji.
Kurir.rs