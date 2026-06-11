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Letnja sezona je već počela, a brojne inostrane plaže već se pune srpskim turistima. Naši ljudi ipak svuda gde odu ostave neki svoj trag, pa tako i ovog juna u Tunisu.

Srpski turisti još jednom su pokazali da dobro raspoloženje i tradiciju nose sa sobom gde god da krenu. Na plaži u poznatom letovalištu Port el Kantui iznenada su se začuli taktovi kola, a naši turisti nisu dugo čekali – za svega nekoliko trenutaka okupili su se i zaigrali. Kako kažu, sve se desilo potpuno spontano.

– Ništa nismo planirali. Pustili su nam kolo, nismo ni znali da će se to desiti. Na brzinu smo se skupili i zaigrali, bilo je prelepo. Svi su gledali, snimali, a atmosfera je bila fantastična – rekli su za RINU srpski turisti koji trenutno letuju u Tunisu.

00:34 Srbi nebeski narod, zaigrali kolo na najlepšoj plazi sveta Izvor: RINA

Srbi koji borave u ovom popularnom tuniškom letovalištu ističu da su oduševljeni mestom, atmosferom, ljubaznošću domaćina i energijom koja ih je, kako kažu, odmah osvojila.