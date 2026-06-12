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U Srbiji zakonski rok za prijavu imena deteta iznosi 30 dana od dana rođenja.

Postupak se najjednostavnije obavlja još u porodilištu putem usluge "eBeba", gde se roditelji dogovaraju o imenu i daju saglasnost za prijavu.

Ukoliko se ime ne prijavi u roku, matičar po službenoj dužnosti, uz preporuku Centra za socijalni rad, određuje ime detetu.

A mnogi roditelji su u mukama. Postoje i oni koji se teško odlučuju, pa mesecima pre rođenja deteta razmatraju i proučavaju značenje imena pre nego što se definitivno odluče.

Foto: Nataliya Hora / Panthermedia / Profimedia

Dok razmišljate kakvo ime da date svojoj bebici, obratite pažnju i na imena sa tužnim značenjem.

Neka od njih su Tugomir/ka, Nenad, Dostana, Stana, Najdan... Ali jedno ubedljivo prednjači.

U pitanju je ime Jaglika koje danas nije popularno, ali se možda mnogima dopada.