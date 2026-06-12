Da li znate koje je najtužnije srpsko žensko ime? Daje se devojčicama ukoliko majka ne preživi porođaj!
U Srbiji zakonski rok za prijavu imena deteta iznosi 30 dana od dana rođenja.
Postupak se najjednostavnije obavlja još u porodilištu putem usluge "eBeba", gde se roditelji dogovaraju o imenu i daju saglasnost za prijavu.
Ukoliko se ime ne prijavi u roku, matičar po službenoj dužnosti, uz preporuku Centra za socijalni rad, određuje ime detetu.
A mnogi roditelji su u mukama. Postoje i oni koji se teško odlučuju, pa mesecima pre rođenja deteta razmatraju i proučavaju značenje imena pre nego što se definitivno odluče.
Dok razmišljate kakvo ime da date svojoj bebici, obratite pažnju i na imena sa tužnim značenjem.
Neka od njih su Tugomir/ka, Nenad, Dostana, Stana, Najdan... Ali jedno ubedljivo prednjači.
U pitanju je ime Jaglika koje danas nije popularno, ali se možda mnogima dopada.
Ime Jaglika se davalo devojčicama ukoliko je kuća u žalosti, na primer, ako je otac poginuo pre rođenja deteta ili majka ne preživi porođaj.
(Kurir.rs/Espreso)