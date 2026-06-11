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U bazi „Jug“ na prostoru nadomak sela Borovac održana je u četvrtak Multinacionalna taktička vežba „Platinasti vuk 26". Vežba je izvedena sa preko 600 pripadnika jedanaest partnerskih zemalja za unapređenje obučenosti i međusobnog razumevanja oružanih snaga partnerskih zemalja u operacijama očuvanja mira.

Potpukovnik Vojske Srbije Saša Vučković rukovodilac vežbe istakao je po završetku „Platinastog vuka 26“ da su sve jedinice postigle ciljeve vežbe, što se moglo i videti kroz prikaz uvežbanosti da zajedničko odgovore na različite situacije na terenu.

U okviru vežbe izvedene su operacije sprečavanja oružanih upada ekstremista, obezbeđenja konvoja, prostora baze „Jug“, kao i

pretraga terena. Na terenu je bio i prikaz pružanja medicinske pomoći i transport povređenog pripadnika mirovnih snaga helikopterom, zatim hemijska dekontaminacija na mestu gde je došlo do akcidenta.

1/36 Vidi galeriju Održana vežba "Platinasti vuk" Foto: T.S

To je jedna od operacija koja obuhvata i posebna mesta za dekontaminaciju pripadnika mirovnih snaga koji su bili na prostoru, na kome je došlo do akcidenta i hemijske kontaminacije. Multinacionalnoj taktičkoj vežbi „Platinasti vuk 26“, prisustvovao je ministar odbrane Bratislav Gašić i general Milan Mojsilović, kao i zvaničnici mirovnih snaga, partnerskih zemalja, učesnika vežbe.

Danas je i Dan visokih zvanica. „Platinasti vuk“ bio je prikaz svega naučenog od početka vežbe 1. juna.

- Multinacionalnu taktičku vežbu „Platinasti vuk 26“ izveli smo sa preko 600 pripadnika partnerskih zemalja koje su ove godine došli iz Azerbejdžana, Bosne i Hercegovine, Grčke Mađarske, Italije, Rumunije, Severne Makedonije Sjedinjenih Američkih država, Crne Gore i Ujedinjenog Kraljevsta Velike Britanije i Severne Irske. Cilj vežbe bio je unapređenje i razmena iskustava za unapređenje obučenosti i međusobnog razumevanja oružanih snaga partnerskih zemalja u operacijama očuvanja mira. Smatram da su sve jedinice postigle ciljeve vežbe, što se moglo i videti kroz prikaz uvežbanosti da zajedničko odgovore na različite situacije na terenu. Vežbu „Platinasti vuk“ u Srbiji realizujemo od 2014. Godine uz podršku Evropske komande oružanih snaga SAD. I ova vežba pokazuje opredeljenje Vojske Srbije za saradnju sa partnerskim zemljama u očuvanju mira i stabilnosti - istakao je potpukovnik Vojske Srbije, Saša Vučković, rukovodilac vežbe.

02:20 Održana vojna vežba "Platinasti vuk" Izvor: Kurir

U vežbi „Platinasti vuk“ učestvovala su 52 američka vojnika, učestvovali su pored svojih srpskih kolega.

Aleksandar Titolo, otpravnik poslova Ambasade SAD u Srbiji u obraćanju prisutnima najpre je izjavio saučešće porodici i prijateljima i kolegama, pripadnika Vojske Srbije Milovana Jovanovića koji je izgubio život u okviru mirovnih snaga u libanu.