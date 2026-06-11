ODRŽANA TAKTIČKA VEŽBA "PLATINASTI VUK 26": Više od 600 pripadnika, Vojske Srbije i 11 partnerskih zemalja (FOTO)
U bazi „Jug“ na prostoru nadomak sela Borovac održana je u četvrtak Multinacionalna taktička vežba „Platinasti vuk 26". Vežba je izvedena sa preko 600 pripadnika jedanaest partnerskih zemalja za unapređenje obučenosti i međusobnog razumevanja oružanih snaga partnerskih zemalja u operacijama očuvanja mira.
Potpukovnik Vojske Srbije Saša Vučković rukovodilac vežbe istakao je po završetku „Platinastog vuka 26“ da su sve jedinice postigle ciljeve vežbe, što se moglo i videti kroz prikaz uvežbanosti da zajedničko odgovore na različite situacije na terenu.
U okviru vežbe izvedene su operacije sprečavanja oružanih upada ekstremista, obezbeđenja konvoja, prostora baze „Jug“, kao i
pretraga terena. Na terenu je bio i prikaz pružanja medicinske pomoći i transport povređenog pripadnika mirovnih snaga helikopterom, zatim hemijska dekontaminacija na mestu gde je došlo do akcidenta.
To je jedna od operacija koja obuhvata i posebna mesta za dekontaminaciju pripadnika mirovnih snaga koji su bili na prostoru, na kome je došlo do akcidenta i hemijske kontaminacije. Multinacionalnoj taktičkoj vežbi „Platinasti vuk 26“, prisustvovao je ministar odbrane Bratislav Gašić i general Milan Mojsilović, kao i zvaničnici mirovnih snaga, partnerskih zemalja, učesnika vežbe.
Danas je i Dan visokih zvanica. „Platinasti vuk“ bio je prikaz svega naučenog od početka vežbe 1. juna.
- Multinacionalnu taktičku vežbu „Platinasti vuk 26“ izveli smo sa preko 600 pripadnika partnerskih zemalja koje su ove godine došli iz Azerbejdžana, Bosne i Hercegovine, Grčke Mađarske, Italije, Rumunije, Severne Makedonije Sjedinjenih Američkih država, Crne Gore i Ujedinjenog Kraljevsta Velike Britanije i Severne Irske. Cilj vežbe bio je unapređenje i razmena iskustava za unapređenje obučenosti i međusobnog razumevanja oružanih snaga partnerskih zemalja u operacijama očuvanja mira. Smatram da su sve jedinice postigle ciljeve vežbe, što se moglo i videti kroz prikaz uvežbanosti da zajedničko odgovore na različite situacije na terenu. Vežbu „Platinasti vuk“ u Srbiji realizujemo od 2014. Godine uz podršku Evropske komande oružanih snaga SAD. I ova vežba pokazuje opredeljenje Vojske Srbije za saradnju sa partnerskim zemljama u očuvanju mira i stabilnosti - istakao je potpukovnik Vojske Srbije, Saša Vučković, rukovodilac vežbe.
U vežbi „Platinasti vuk“ učestvovala su 52 američka vojnika, učestvovali su pored svojih srpskih kolega.
Aleksandar Titolo, otpravnik poslova Ambasade SAD u Srbiji u obraćanju prisutnima najpre je izjavio saučešće porodici i prijateljima i kolegama, pripadnika Vojske Srbije Milovana Jovanovića koji je izgubio život u okviru mirovnih snaga u libanu.
- Po prvi put prisustvujem vežbi “Platinasti vuk“, zadovoljstvo mi je i što mogu lično da vidim izvanredan profesionalizam, spremnost i saradnju koja se ovde danas demonstrira. Vežba donosi konkretne koristi svim učesnicima, bolju operativnost spremnost profesionalni razvoj vojske i razmenu taktičkih znanja i veština. Pored toga on je vidljivi simbol sve dubljeg partnerstva između SAD i Srbije. Danas ja svedočim tome. Veliki deo ovoga što danas vidimo finansirale su i izgradile oružane snage Amerike i Srbije rame uz rame. Pripremali su teren podizali objekte i gradili infrastrukturu potrebnu za vežbe poput ove da saradnja odražava ne samo tehničku veštinu već i poverenje i zajednički cilj. Profesionalizam koordinacija i zajednička vojna kultura koje smo videli jasno pokazuju da su naše oružane snage prirodni partner, SAD i Srbija borile su se rame uz rame u Prvom i Drugom svetskom ratu. Danas nastavljamo tu tradiciju saradnje. Zajedno radimo na jačanju regionalnog mira i bezbednosti. Srbija igra ključnu ulogu u održavanju stabilnosti ovde na Balkanu, a SAD vide Srbiju kao neophodnog partnera u radu na tome. Verujem da je budućnost odbrambene saradnje Amerike i Srbije izuzetna - naglasio je Aleksandar Titolo.