Slušaj vest

Celodnevno brčanje na otvorenim gradskim bazenima u Srbiji ovog leta će koštati već od 250 dinara, dok skuplja dnevna karta u akva-parkovima ide do 1.500 dinara!

Građani koji spas od letnjih vrućina traže pored vode mogu da biraju između pristupačnih gradskih kupališta i sadržajnijih akva-parkova, koji nude tobogane, bazene za najmlađe i celodnevnu zabavu za čitavu porodicu.

U pojedinim gradovima letnja sezona je počela, dok se u većini mesta otvaranje bazena očekuje posle 15. juna. Kurir je istraživao cene na bazenima u gradovima širom Srbije te vam u nastavku teksta donosimo detaljne iznose. Beograđani i ove godine mogu besplatno da se razhlađuju na gradskim bazenima s personalizovanom karticom, a na dohvat ruke im je i Ada Ciganlija gde sezona startuje 20. juna.

Cene na bazenima

Među prvima u Srbiji su letnju sezonu otvorili Užičani gde bazen radi od početka juna i dnevna karta za odrasle košta 400 dinara, za decu do sedam godina 200 dinara, dok mališani do tri godine imaju besplatan ulaz. Čačani će na otvoreni bazen moći od 15. juna kada će ulaz biti besplatan, a tokom leta ulaznica će koštati 250 dinara.

Foto: RINA

Karta za celodnevno kupanje na otvorenom subotičkom bazenu "Dudova šuma" iznosi 320 dinara za odrasle, a za decu od pet do deset godina je 190 dinara. Nešto jeftinija je ulaznica na bazenima Čair u Nišu gde odrasli plaćaju 300, a deca simboličnih 100 dinara.

Letnja sezona je počela i u novosadskom "Spensu" gde kupanje odrasli radnim danima plaćaju 450, a vikendom 550 dinara. Dnevna karta za decu do 12 godina košta 300 dinara.

Početkom juna otvoreni su i gradski bazeni u Kragujevcu. Dnevna ulaznica stoji 400 dinara, dok osnovci i srednjoškolci plaćaju 100 dinara manje dinara. Posetioci mogu da iznajme ležaljku ili suncobran po ceni od po 150 dinara. Loznički bazen Lagator sezonu počinje 16. juna. Ulaz za mališane do sedam godina ostaje besplatan, dok će odrasli za dnevnu kartu iskeširati 250 dinara. Dan pre startuje sezona i u Sremskoj Mitrovici gde će dnevna ulaznica za bazen koštati 250 dinara. A danas počinje sezona i na gradskom bazenu u Kraljevu, ulaz je besplatan za sve posetioce, a tokom sezone će koštati 300 dinara.

Foto: T. Ilić

Za one koji žele više sadržaja od običnog kupanja, akva-parkovi su i ove sezone atraktivnija, ali i skuplja opcija. Posebno su popularni među porodicama sa decom jer, pored bazena, nude brojne tobogane, dečje vodene igraonice i celodnevnu zabavu.

Cene u akva-parkovima

Akva-park u Doljevcu počinje sa radom u subotu. Deca do sedam godina ne plaćaju ulaz, dok odrasli za celodnevni boravak izdvajaju 450 dinara, odnosno 300 dinara za poludnevnu kartu. Za decu od sedam do 12 godina cena je 300 dinara. Jedan od popularnijih vodenih parkova u Bačkom Petrovcu, sezonu otvara 19. juna. Dnevna ulaznica za odrasle košta 1.190 dinara, dok deca visine od 110 do 140 centimetara plaćaju 690 dinara.

Foto: Porstocker/Shutterstock

Posetioci surčinskog Holivudlenda za dnevni boravak radnim danima plaćaće od 800 do 1.200 dinara, dok se vikendom cene kreću do 1.500 dinara. Iznajmljivanje peškira dodatno se naplaćuje 250 dinara. Akva-park u Jakovu već uveliko radi, a cena dnevne ulaznice za odrasle iznosi 900 dinara, dok deca plaćaju 600 dinara.

Cene ulaznica na bazenima širom Srbije

Grad Odrasli Deca

Čačak 250

Sremska Mitrovica 250

Loznica 250 do 7 godina besplatno

Niš 300 do 7 godina 100

Kraljevo 300, /

Subotica 320 od 5 do 10 godina 190

Užice 400 do 7 godina 200, do 3 godine besplatno

Kragujevac 400, osnovci i srednjoškolci 300

Novi Sad (Spens) 450/ 550 vikendom do 12 godina 300

*Iznosi su u dinarima Kako do kartice za besplatne bazene u Beogradu

ulaznica za bazen Foto: Beoinfo

Beograđani i ove godine imaju pravo na besplatno korišćenje gradskih otvorenih bazena uz karticu za besplatan bazen koji mogu da izvade u bilo kojoj opštini u prestonici. Potrebno je da u bilo kojoj opštini donesu ličnu kartu i da imaju prijavljeno prebivalište u Beogradu. Kartice važe za bazene na bilo kojoj gradskoj opštini.

Ukoliko maloletno lice treba da izvadi besplatnu karticu za pristup bazenima, roditelj je u obavezi da donese svoju zdravstvenu knjižicu, kao i da lično izvadi karticu za dete. Kartica za bazen se može koristiti od 12 časova pa do kraja radnog vremena.