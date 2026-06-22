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Venčanje je za mnoge jedan od najlepših i najemotivnijih dana u životu, kako za mladence tako i za njihove najbliže. I dok većina roditelja s ponosom posmatra kako njihovo dete započinje novo životno poglavlje, ima i onih kojima taj trenutak teško pada.

Uglavnom najteže pada majkama koje su izuzetno vezane za sinove ili ćerke, te mogu da osećaju tugu, strah od gubitka bliskosti pa čak i ljubomoru kada njihovo dete osnuje sopstvenu porodicu. Upravo zato svadbena slavlja ponekad obeleže i nesvakidašnje scene majki koje ne mogu da zadrže suze, onih koje na venčanje dolaze u belim haljinama ili čak u crnini, pa sve do onih koje svojim ponašanjem pokušavaju da ostanu u centru pažnje.

Takve situacije redovno izazivaju rasprave na društvenim mrežama, a jedna objava koja je poslednjih dana postala viralna posebno je nasmejala, ali i zgrozila korisnike. Prikazuje majku koja izvodi pravu dramu na dan sinovljevog venčanja.

"Niko te ne voli kao majka"

Foto: Printscreenmitkobazdar

Kako se vidi na viralnom snimku objavljenom na TikTok profilu "mitkobazdar", nasred svečane sale, zagrljena sa sinom, govori mu na mikrofon:

- Ništa, ništa te ne voli kao majka, zapamti to, samo ja te ovako volim. Niko, ni ova ovde! - kaže u videu koji je na svu sreću generisan uz pomoć veštačke inteligencije.

"Obruka sina za života"

Mnogi su se prepoznali u objavi, a majka je izazvala i bes hiljada ljudi koji su bili uvereni da je reč o stvarnom snimku, iako je jasno naznačeno da je sadržaj generisan pomoću AI tehnologije.

"Obruka sina za života", stoji šaljivo uz video koji je do sada prikupio više od pola miliona pregleda, dok su u komentarima mnogi korisnici priznali da im je bilo neprijatno da gledaju takvu scenu.

"Recite mi da je ovo AI", pisali su mnogi u neverici.

"Bolesno", "Kao da gledam svoju situaciju haha", "Ista kao moja, bivša, hvala Bogu", "Neprijatno mi je da ovo gledam", "Strašno", "Istinu je rekla", "Sačuvaj Bože", samo su neki od komentara iz kojih je jasno da se deo korisnika složio sa postupkom majke iz objave.