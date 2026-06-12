Bliži se proba male mature, a u junu je završni ispit

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Do polaganja završnog ispita za male maturante ostalo je svega nekoliko dana, a među osmacima i njihovim roditeljima raste napetost pred malu maturu. Stručnjaci, međutim, upozoravaju da poslednji dani ne treba da budu rezervisani za maratonsko učenje i panično prelistavanje gradiva, već za sistematizaciju znanja i smanjivanje treme pred ispit!

Prema podacima Ministarstva prosvete, osmi razred ove godine završava nešto više od 64.400 učenika, koji će završni ispit polagati tri dana, od 15. do 17. juna. U srednjim školama obezbeđeno je 71.614 mesta.

Foto: Marina Lopičić, Ministarstvo Prosvete Srbije

Školski psiholog Jelena Kenić kaže za Kurir da se uspeh u završnici priprema ne meri brojem sati provedenih nad knjigom, već kvalitetom rada i dobrom organizacijom vremena.

- Najviše tri sata bi trebalo da uče u toku dana, i to - sat vremena srpski, sat vremena matematiku i sat vremena dodatni predmet koji su izabrali. Kada to završe, slobodni su da izađu, druže se i rade šta god žele. Pauze između ovih predmeta ne treba da budu duže od 10 minuta. To je sasvim dovoljno da se predahne, a da se potpuno ne izgubi fokus - kaže ona i dodaje da ako učeniku neki predmet zadaje više muke, onda bi nakon pauze od nekoliko sati tome trebalo posvetiti još malo pažnje.

Foto: Dragana Udovicic/News1, Petar Aleksić

Kako se približava ispit, kod pojedinih učenika javlja se i panika, često podstaknuta osećajem velike odgovornosti ili visokim očekivanjima roditelja.

- Panika samo odmaže. Ona sprečava dete da se skoncentriše i pokaže ono što zna. Potrebno je da pronađe način da se smiri - da opusti telo, fokusira se na nešto što voli, zamisli prijatnu situaciju ili mesto na kojem se oseća lepo. Na taj način skreće pažnju sa onoga čega se plaši - kaže Kenić.

Ukoliko je anksioznost izražena, savetuje razgovor sa stručnim licem.

- Potrebno je pronaći meru. Dete treba da zna da je završni ispit važan, ali ne sme da bude pod tolikim pritiskom da ga strah sputava. Dobra priprema je najbolji lek protiv panike - ističe ona.

Dan pred polaganje trebalo bi da bude što opušteniji.

Foto: Aleksandar Jovanović Cile

Saveti za maturante Dan pred polaganje ne bi trebalo učiti, već prelistavati gradivo

Naspavajte se dobro

Doručkujte, ali lagano

Ne pijte mleko jer može izazvati mučninu, a crna čokolada je poželjna

Ne zaboravite grafitnu olovku, hemijsku olovku, gumicu

Dođite na ispit 15 minuta ranije

Slušajte uputstva dežurnih nastavnika

Ne žvrljajte po identifikacionoj nalepnici

Pročitajte ceo test s razumevanjem

Prvo radite grafitnom olovkom zadatke koje sigurno znate

Ako osetite tremu, popijte malo vode

Ne zaboravite da na kraju sve odgovore napišete hemijskom olovkom, jer u protivnom neće se odgovor priznati

- Ne treba panično prelaziti celo gradivo jer to samo povećava nervozu. Dovoljno je da još jednom pogledaju ono što im je problematično. Ostatak dana trebalo bi da provedu radeći nešto što vole i u čemu se osećaju prijatno.

Na samom ispitu najvažnije je sačuvati prisebnost.

- Prvo treba da se smire i uspostave ritam disanja. Zatim pažljivo da čitaju zadatke. Deca često zbog treme pročitaju pitanje na brzinu i ne razumeju šta se traži. Zato je važno da svaki zadatak pročitaju više puta i budu sigurni da su ga razumeli.

Strategija rešavanja zadataka takođe može biti presudna.

- Ako znaju odgovor, neka ga prvo urade olovkom i nastave dalje. Ako nešto ne znaju, neka preskoče i vrate se kasnije. Kada završe ceo test, potrebno je da još jednom pročitaju sve zadatke i tek tada potvrde odgovore hemijskom olovkom. Vremena imaju dovoljno. Mnogo je važnije da budu sigurni da su dobro razumeli pitanje nego da žure. Na kraju krajeva, ako se nešto i ne zna - nije kraj sveta! - poručuje školski psiholog.

Foto: Tanjug/Dušan Aničić

Važni datumi

15. jun, 9-11 sati: Završni ispit - test iz srpskog/maternjeg jezika

16. jun, 9-11 sati: Završni ispit - test iz matematike

17. jun, 9-11 sati: Završni ispit - treći iz predmeta po izboru

19. jun: Preliminarni rezultati završnog ispita

19. jun: Prijem prigovora učenika na preliminarne rezultate završnog ispita

22. jun: Objavljivanje konačnih rezultata završnog ispita

23. i 24. jun: Popunjavanje liste želja

26. jun: Objavljivanje konačne liste želja

29. jun: Objavljivanje konačnih rezultata raspodele đaka po školama

od 29. juna do 2. jula: Podnošenje prijave za upis učenika u srednje škole elektronskim putem u prvom upisnom krugu

29. jun: Objavljivanje preostalih slobodnih mesta za upis u drugom krugu

29. jun: Popunjavanje i predaja liste želja za drugi upisni krug

30. jun: Objavljivanje konačnog rasporeda učenika po školama u drugom upisnom krugu

1. i 2. jul: Podnošenje prijave za upis učenika u srednje škole elektronskim putem (drugi upisni krug)

od 1. do 7. jula: Podnošenje prijave za upis učenika u srednje škole neposredno u školi (posle prvog i drugog kruga raspodele), osim za upis u muzičke i baletske škole