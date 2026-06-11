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U Novi Pazar dolazi jedan od najvećih svetskih hotelskih brendova – Holiday Inn, član IHG korporacije koja upravlja sa više od 6.000 hotela širom sveta, među kojima su i brendovi kao što su InterContinental, Six Senses, Regent, Crowne Plaza i Kimpton, sa mrežom od preko 160 miliona članova lojaliti programa i oko 400.000 zaposlenih, saopštio je ministar turizma i omladine Husein Memić.

Holiday Inn Foto: Privatna arhiva

Reč je o najvećoj privatnoj investiciji u istoriji Novog Pazara, vrednoj više od 24 miliona evra, koja će doneti 120 novih radnih mesta i značajno doprineti razvoju turizma, ugostiteljstva i ukupne privrede našeg grada.

Na ovom projektu sam lično radio više od godinu dana, a danas je Vlada Republike Srbije, na predlog Ministarstva turizma i omladine, odobrila podsticajna sredstva u iznosu od 2.136.000 evra za njegovu realizaciju - kazao je Memić i dodao:

Husein Memić Foto: Privatna arhiva

- Posebno me raduje činjenica da je nosilac investicije naša dijaspora, koja je još jednom pokazala poverenje u Novi Pazar i njegov razvojni potencijal.

Budući hotel biće smešten u samom centru grada, imaće 138 soba i brojne sadržaje, uključujući wellness i spa centar, zatvoreni bazen, konferencijske i kongresne sale, kao i sadržaje za porodice i decu. Posebna vrednost projekta je i usklađenost sa HALAL standardima. Početak radova planiran je za septembar, dok je završetak i otvaranje hotela predviđeno za 1. oktobar 2029. godine.

Kao što su Kopaonik i Vrnjačka Banja prepoznati kao centri ulaganja i razvoja turizma, tako i Novi Pazar, zahvaljujući povećanju broja noćenja od 64 odsto u prvom kvartalu godine, postaje nova tačka ozbiljnih investicija i razvoja u Srbiji.