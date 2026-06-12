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Sve više građana Srbije odlučuje da godišnji odmor provede u Grčkoj već krajem maja i početkom juna, kada su cene aranžmana znatno niže nego u špicu sezone, a temperature dovoljno visoke za kupanje i boravak na plaži.

Za svega stotinak evra po osobi moguće je pronaći aranžmane koji uključuju smeštaj i autobuski prevoz do popularnih letovališta na Halkidikiju i Olimpijskoj regiji, pa ne čudi što su mnogi već spakovali kofere.

Čitateljka Kurira B.S. koja se nedavno vratila sa odmora u Grčkoj ispričala je za Kurir da je zajedno sa partnerom letovala za ukupno oko 300 evra na Olimpijskoj regiji uključujući smeštaj i prevoz.

- Pošto smo našli baš jeftin aranžman, nismo hteli da kupujemo namirnice i spremamo hranu. Hranili smo se uglavnom u restoranima i kafićima, a cene su nas prijatno iznenadile. Slične su, pa čak i niže nego u Srbiji. Giros košta od četiri do pet evra, dok se cela pica može naći za oko osam evra - kaže ona.

Foto: Shutterstock

Kako navodi, vremenske prilike bile su idealne za odmor.

- Imali smo između 28 i 30 stepeni gotovo svakog dana, a more je već bilo dovoljno toplo za kupanje. Svakodnevno smo bili na plaži i u vodi - priča sagovornica.

Iako se predsezona tradicionalno vezuje za manje gužve, ovog puta situacija ju je iznenadila i pomalo razbesnela.

- Očekivali smo mnogo manje turista, ali je bilo prepuno. Toliko ljudi je bilo na plažama da smo morali rano da ustajemo kako bismo zauzeli mesto. Primetila sam da mnogi naši turisti ostavljaju peškire preko noći kako bi sačuvali mesto za naredni dan. Verovatno Grci to još tolerišu jer je predsezona, ali sumnjam da će isto važiti tokom glavne sezone - navodi ona.

Foto: Shutterstock

Posebno je primetila situaciju sa ležaljkama u Nei Poriju.

- U Nei Poriju i dalje postoje besplatne ležaljke uz piće, kao i varijanta da za pet evra dobijete kafu, vodu i krofnu. Međutim, ima dosta naših ljudi koji poruče jednu kafu od tri evra i zauzmu mesto na plaži tokom celog dana. Zbog toga porodice koje bi možda doručkovale ili ručale u tom lokalu često ne mogu da pronađu slobodno mesto. Ipak, to nije ništa novo i viđa se godinama - kaže ona.

Dobra vest za putnike jeste da na graničnim prelazima za sada nema većih zadržavanja.