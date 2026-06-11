Slušaj vest

Zakon o bezbednosti saobraćaja (ZOBS) jasno definiše obaveznu opremu, ali iskusni vozači znaju da postoji i ona "neformalna" oprema koja pravi razliku između brzog rešenja problema i višečasovnog čekanja na vrelom asfaltu.

Pored pomenute prve pomoći, u vašem automobilu se u svakom trenutku, po zakonu, moraju nalaziti trougao i to da bude nadohvat ruke, a ne zatrpan gomilom stvari u gepeku, kao i svetloodbojni prsluk, a njegovo mesto je u kabini i vozač ga oblači obavezno pre nego što izađe iz vozila u slučaju kvara na putu.

Šta spada u obaveznu opremu u autu prema ZOBS-u?

Sajla ili poluga za vuču dužine od 3 do 5 metara za sajlu, rezervni točak ili set za krpljenje, Evropski izveštaj o saobraćajnoj nezgodi koji je besplatan, ali ako ga nemate kod sebe u trenutku manjeg udesa, kazna je 10.000 do 50.000 dinara.

Rezervni točak Foto: Sergey Ryzhov/Shutterstock

Iako nisu zakonom obavezne, ovo je spisak stvari koje bi svaki odgovoran vozač trebalo da ima. Počnimo od baterijske lampe, jer blic na telefonu često nije dovoljan da osvetli. Bitni su i kablovi za paljenje, posebno što visoke temperature leti "ubijaju" akumulatore skoro isto kao i jak mraz.

Dodatna oprema za automobil: Šta je korisno imati u gepeku leti?

Nigde ne krećite bez flaše ili bolje 5 litara obične vode u nekom plastičnom kanisterčiću. Ona će vam služiti za dosipanje u sistem za hlađenje ako prokuva, ali i za pranje ruku ili ispiranje očiju.

Mali aparat za gašenje požara (S1) je važna stavka, mada nije obavezan za putnička vozila.