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Ogromne temperaturne razlike zahvatile su Srbiju – dok se na severozapadu i zapadu zemlje beleži svega oko 14 °C, na jugoistoku i istoku temperature dostižu čak 30 °C.

U Beogradu je trenutno oko 16 °C, znatno hladnije u odnosu na juče u isto vreme kada je bilo izmereno 32 °C. Prethodna noć bila je tropska, jer temperatura nije padala ispod 20 °C, ali je prodor hladnog fronta doneo nagli pad temperature.

1/4 Vidi galeriju Promena vremena Foto: Vreme radar printscreen

Prema poslednjim informacijama, snažno nevreme praćeno grmljavinom pogodilo je područje Golije, a lokalno je padao i grad. Olujni sistem nastavlja da se premešta, zbog čega se građanima u centralnoj i istočnoj Srbiji preporučuje dodatni oprez.

Iako je Beograd već zahvatila kiša, prestonici se sa jugozapada približava novi i znatno snažniji oblačni sistem, koji će doneti obilnije padavine, pljuskove i grmljavinu.

Foto: Kurir.rs/Mihajlo Pavlović

Krajem dana i tokom večeri Srbiju će sa zapada, preko Podrinja, zahvatiti novi talas nestabilnog vremena praćen obilnom kišom, pljuskovima i grmljavinom. Ovaj sistem će se tokom večernjih sati preko centralne Srbije i Beograda postepeno premeštati ka istoku zemlje.

Oglasio se i RHMZ

Prema poslednjoj najavi RHMZ, naoblačenje sa kišom, pljuskovima, grmljavinom, padom temperature i umerenim i jakim severozapadnim vetrom, koje je zahvatilo severne, zapadne, centralne i jugozapadne predele, proširiće se i na ostale krajeve.

Najviša temperatura od 15 °C na severozapadu do 30 °C na jugoistoku zemlje gde se osetniji pad temperature očekuje krajem dana.

U Beogradu danas svežije, povremeno sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom uz umeren i jak severozapadni vetar. Dnevna temperatura oko 15 °C, najavio je RHMZ.

Čeka nas kišovit početak nedelje Foto: Kurir.rs/Mihajlo Pavlović

Vreme narednih dana

Kako stoji u najavi RHMZ, u petak promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, vetrovito i sveže, samo ujutru i pre podne na istoku i jugu oblačno, mestimično sa kišom. Vetar umeren i jak, na istoku Srbije povremeno i olujni severozapadni, uveče u slabljenju. Najniža temperatura od 12 do 16 °C, a najviša od 19 do 24 °C.

Narednih dana promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima uz sveža jutra, a u subotu i uz maksimalne temperature od 21 do 26 °C. U subotu se kiša očekuje tek ponegde (kao retka pojava) u Vojvodini. Duvaće umeren i jak severozapadni vetar. U nedelju toplije u svim predelima, ali se uveče sa severozapada očekuje novo prolazno naoblačenje s kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom uz pad temperature. Početkom naredne sedmice, padavine se, uz promenljivu oblačnost, očekuju u ponedeljak u Vojvodini i u brdsko-planinskim predelima, a u utorak samo u brdsko-planinskim predelima. Zatim suvo uz delimično razvedravanje, najavio je RHMZ.