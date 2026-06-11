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Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) izdao je hitno upozorenje da se u naredna dva sata na području Vojvodine, Beograda, delova zapadne Srbije i Šumadije očekuju obilni pljuskovi, sa količinom padavina od 15 do 25 milimetara u kratkom vremenskom periodu, lokalno i više.

RHMZ je ranije najavio da će se naoblačenje sa kišom, pljuskovima, grmljavinom, padom temperature i umerenim, a ponegde i jakim severozapadnim vetrom, koje je zahvatilo veći deo zemlje, tokom večeri proširiti i na istočne i južne delove.

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Foto: Kurir.rs/Mihajlo Pavlović

Prema podacima RHMZ-a, u Kraljevu je trenutno grmljavina praćena gradom, dok su u Valjevu i Kragujevcu prisutni grmljavina i kiša.

Grmljavina se beleži i u Dimitrovgradu, Požegi i Sjenici, dok je u ostatku zemlje pretežno oblačno uz umerenu kišu.

Najniža temperatura trenutno je na Zlatiboru, gde je izmereno 10 stepeni Celzijusovih. U Beogradu i većem delu zemlje oko 14 stepeni, dok je najtoplije u Vranju sa 29 stepeni

Ranije tokom dana, RHMZ je izdao upozorenje na grmljavinske nepogode na području Raškog, Zlatiborskog i Moravičkog okruga, kao i na području jugozapadne Srbije.

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Manji požar izbio je na kući u mestu Vladimirci nakon udara groma.

Kako se saznaje, nema povređenih, a vatrogasci odmah stigli na teren.

Popaljeni meteoalarmi

Kako je objavio RHMZ, narandžasti meteoalarm je trenutno na snazi za Zapadnu i Jugozapadnu Srbiju, Šumadiju, Istočnu i Jugoistočnu Srbiju, kao i Kosovo i Metohiju, dok su ostali delovi naše zemlje pod žutim meteoalarmom.

Narandžasti meteoalarm označava da se očekuju opasne vremenske pojave koje mogu izazvati materijalnu štetu i predstavljati rizik po ljude i životinje, pa je potrebno biti vrlo oprezan i pratiti zvanična upozorenja.

Žuti meteoalarm znači da su moguće potencijalno opasne vremenske prilike koje nisu neuobičajene, ali zahtevaju oprez, posebno pri planiranju aktivnosti na otvorenom i u rizičnim uslovima.

Promena vremena Foto: Vreme radar printscreen

Vreme narednih dana

Kako stoji u najavi RHMZ, u petak promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, vetrovito i sveže, samo ujutru i pre podne na istoku i jugu oblačno, mestimično sa kišom. Vetar umeren i jak, na istoku Srbije povremeno i olujni severozapadni, uveče u slabljenju. Najniža temperatura od 12 do 16 °C, a najviša od 19 do 24 °C.

Narednih dana promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima uz sveža jutra, a u subotu i uz maksimalne temperature od 21 do 26 °C. U subotu se kiša očekuje tek ponegde (kao retka pojava) u Vojvodini. Duvaće umeren i jak severozapadni vetar. U nedelju toplije u svim predelima, ali se uveče sa severozapada očekuje novo prolazno naoblačenje s kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom uz pad temperature. Početkom naredne sedmice, padavine se, uz promenljivu oblačnost, očekuju u ponedeljak u Vojvodini i u brdsko-planinskim predelima, a u utorak samo u brdsko-planinskim predelima. Zatim suvo uz delimično razvedravanje, najavio je RHMZ.

Kurir.rs

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