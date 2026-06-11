Društvo
Ministarka Đurđević Stamenkovski na slavi Doma "Male pčelice" u Kragujevcu: Briga i međusobna podrška su temelj na kome gradimo bolje društvo
Slušaj vest
Na slavi Doma "Male pčelice" u Kragujevcu, zajedno sa korisnicima i zaposlenima zasadili smo 200 sadnica višnje kao simbol rasta, nade i zajedništva, objavila je ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski.
"Ova ustanova nije samo mesto pružanja usluga socijalne zaštite ona je zajednica u kojoj se neguju razumevanje, solidarnost i poštovanje. Posebnu zahvalnost dugujemo svim zaposlenima, negovateljima, lekarima i stručnim radnicima koji svojim požrtvovanim radom svakodnevno brinu o korisnicima", navela je ministarka Đurđević Stamenkovski i zaključila:
"Najvažnije je da brinemo jedni o drugima, jer su upravo briga i međusobna podrška temelj na kome gradimo bolje društvo".
Reaguj
Komentariši