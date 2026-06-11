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Na slavi Doma "Male pčelice" u Kragujevcu, zajedno sa korisnicima i zaposlenima zasadili smo 200 sadnica višnje kao simbol rasta, nade i zajedništva, objavila je ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski.

"Ova ustanova nije samo mesto pružanja usluga socijalne zaštite ona je zajednica u kojoj se neguju razumevanje, solidarnost i poštovanje. Posebnu zahvalnost dugujemo svim zaposlenima, negovateljima, lekarima i stručnim radnicima koji svojim požrtvovanim radom svakodnevno brinu o korisnicima", navela je ministarka Đurđević Stamenkovski i zaključila:

"Najvažnije je da brinemo jedni o drugima, jer su upravo briga i međusobna podrška temelj na kome gradimo bolje društvo".

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